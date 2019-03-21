世界級導電漿料製造商勤凱科技公司成功掛牌上櫃

（台灣英文新聞）由富邦證券輔導的勤凱科技股份有限公司(簡稱勤凱科技，股票代號 4760)於今(21)日正式以每股22.60元掛牌上櫃， 該公司為世界級導電漿料製造專家， 其上櫃為其他電子業類股再加入生力軍！

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，勤凱科技專注導電漿料市場， 為國內知名被動元件大廠認證通過之供應廠商， 勤凱科技憑藉專業導電漿研發技術，提供客製化及品質穩定之產品， 已於市場上建立良好信譽。勤凱科技擁有優異研發能力， 且及時配合客戶需求，提供客製化產品為後盾， 持續深耕既有客戶及開發新產品、新客源， 目前客戶群已包含國內外各主要被動元件廠商， 致力成為世界級導電漿料供應商。

勤凱科技董事長曾聰乙指出，勤凱科技研發團隊實力堅強，自200 7年成立即投入被動元件導電漿產品之開發計劃， 於材料化學領域資歷深厚，技術均為自行開發， 且不斷改良產品配方，提昇產品品質以符合客戶需求，此外，本公司 亦擁有模擬客戶端製程設備及產品檢測設備， 可依客戶製程條件不同，調整適合的製程參數或配方， 協助客戶提高生產良率，相較於國際大廠更具有彈性優勢。

曾聰乙董事長進一步表示， 導電漿料之開發必須經長時間之經驗累積，屬高技術電子功能材料， 而部份台灣廠商專長在於製程技術及量產能力， 較少投入導電漿料之開發，在研發團隊努力下， 成功經過國內外被動元件大廠認證且量產，銷售地區涵蓋大中華地區 、東南亞與東北亞等地，產品品質深獲客戶肯定。展望未來， 勤凱科技除深耕核心產品被動元件漿料市場外， 增加應用於觸控面板、IC封裝及太陽能電池漿料之產品開發與銷售 ，期待能持續締造優良的經營實績， 以達成股東對於長期投資回報的期許。

2017年度，勤凱科技營業收入為6.13億元，毛利率為19. 50%，每股稅後盈餘（EPS）為1.58元，發放現金股利0. 8元及股票股利0.1元，回饋股東對公司的支持；2018年前三 季營業收入為5.46億元，毛利率為22.92%， 每股稅後盈餘（EPS）為1.65元， 經營成果及營收獲利表現良好。