8年級青農開發新產品 春遊坪林品茶趣

（台灣英文新聞）80年次坪林青農陳偉毅返鄉接棒， 農業局輔導開發新產品多項茶點心禮盒為送禮最佳選擇， 民眾可到坪林品茗體驗茶文化。

世代家住坪林的陳耀璋與陳偉毅父子，創立滴滴香茶行。 最早創立於民國40年，早年坪林茶葉多半透過大稻埕的出口外銷， 將祖父所有茶葉分類中，賣最好的品項「滴滴香」沿用到茶品牌上， 「用心堅持，把每一滴的味道做到最好」 是陳家世代傳承下來的理念。於105年被選為「新北好禮特色店家 」，106年榮獲經濟部商業司「優良創新老店」奬，而107年更 榮獲新北市「優良商號」奬。此外，父子倆也積極參加各項國際展覽 ，拓展海外通路，讓台灣茶的風味飄香國際， 近年來吸引外國遊客專程來坪林品茶體驗茶文化。

身為坪林滴滴香茶行的第三代，原本大學念觀光科系的陳偉毅， 回到家鄉坪林接手茶事業，推廣介紹茶葉與茶葉知識外， 更開發多項茶點心，並將坪林街上祖先留下來的百年歷史陳家古厝， 古色古香的外觀， 結合沒有濃厚的商業氣息且保留著當地質樸風情的坪林老街，讓民眾 在坪林老街體驗文化和傳統的氛圍中，融入創新，帶領民眾從喝茶、 茶點及茶油麵線等體驗，了解坪林茶文化。

新北市政府農業局表示，為輔導新農漁民投入農業生產，農業局「 新農漁民輔導方案」從生產、銷售通路、 包裝行銷規劃整體輔導措施，幫青農找到行銷通路。 新北市輔導青農也逐步增加至250人， 鼓勵更多新農漁民加入農業行列，歡迎到坪林體驗茶文化。