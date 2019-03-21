8年級青農開發新產品 春遊坪林品茶趣

（台灣英文新聞）80年次坪林青農陳偉毅返鄉接棒，農業局輔導開發新產品多項茶點心禮盒為送禮最佳選擇，民眾可到坪林品茗體驗茶文化。
世代家住坪林的陳耀璋與陳偉毅父子，創立滴滴香茶行。最早創立於民國40年，早年坪林茶葉多半透過大稻埕的出口外銷，將祖父所有茶葉分類中，賣最好的品項「滴滴香」沿用到茶品牌上，「用心堅持，把每一滴的味道做到最好」是陳家世代傳承下來的理念。於105年被選為「新北好禮特色店家」，106年榮獲經濟部商業司「優良創新老店」奬，而107年更榮獲新北市「優良商號」奬。此外，父子倆也積極參加各項國際展覽，拓展海外通路，讓台灣茶的風味飄香國際，近年來吸引外國遊客專程來坪林品茶體驗茶文化。
身為坪林滴滴香茶行的第三代，原本大學念觀光科系的陳偉毅，回到家鄉坪林接手茶事業，推廣介紹茶葉與茶葉知識外，更開發多項茶點心，並將坪林街上祖先留下來的百年歷史陳家古厝，古色古香的外觀，結合沒有濃厚的商業氣息且保留著當地質樸風情的坪林老街，讓民眾在坪林老街體驗文化和傳統的氛圍中，融入創新，帶領民眾從喝茶、茶點及茶油麵線等體驗，了解坪林茶文化。
新北市政府農業局表示，為輔導新農漁民投入農業生產，農業局「新農漁民輔導方案」從生產、銷售通路、包裝行銷規劃整體輔導措施，幫青農找到行銷通路。新北市輔導青農也逐步增加至250人，鼓勵更多新農漁民加入農業行列，歡迎到坪林體驗茶文化。