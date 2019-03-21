中華電信打造第四代臺鐵票務系統 北、中、南、東五大車站搶先體驗

由中華電信為臺鐵局量身打造的第四代票務系統，匯聚智慧、 便民及綠色三大特色，提供智慧查詢劃位、支援多語系服務、 大幅優化使用者介面，並首度推出無紙化電子票劵服務。 第四代票務系統自2月21日開放團體票訂票後， 即獲得民眾廣大迴響，個人訂票系統將在4月9日起開放訂票，預計4月23日完成汰換，未來民眾將可使用全新臺鐵票務系統， 享受便捷的一站式服務。

中華電信運用自身資通訊軟硬實力， 開發出符合現代人使用習慣的票務系統，並結合臺鐵局品牌宗旨以「 人本交通」為基礎，整合各項功能，於同一網站或APP即可完成時 刻查詢、訂票、付款及訂便當等功能。其中新增的「自動分段湊票」 、「多元取票」功能彌補過往訂票系統的不足， 當訂購長途票沒空位時，民眾再也無須短途分段訂票， 新票務系統將智慧查詢各區間空位自動湊票，讓民眾訂位更方便， 另外開放行動載具提供電子票券服務，民眾免至車站、超商取票， 隨時都能來場說走就走的旅行！

因應連假出遊、返鄉無法避免的「搶票戰」， 中華電信導入智慧配座機制，改善既有固定配位模式， 提高單筆購票效率，相較於舊系統，新系統的訂票成功率將提升5~ 10%；此外新系統亦結合中華電信雲端技術， 預估每分鐘最高可完成60萬筆交易， 並且透過資安防護系統能防止機器人訂票及駭客入侵， 全面性保障民眾資訊安全，更能有效改善以往連續假期、 年節搶票的狀況，讓民眾購票更加順暢。

為推廣第四代臺鐵票務系統，臺鐵局及中華電信攜手推出「 票務系統體驗活動」，於全臺五大火車站：臺北車站、臺中車站、 高雄車站、花蓮車站、臺東車站設置體驗專區，即日起至3月29日 止，民眾可至各體驗專區實際運用新票務系統進行體驗， 凡於活動期間成功體驗者，即可兌換精美小禮，數量有限送完為止。