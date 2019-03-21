「台灣食品節」新加坡超市登場　在地人一品荔枝、葡萄、芒果好滋味

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）新加坡職總平價合作社舉辦的「台灣食品節」今日開幕，除販售水果，還有蓬萊米、魚丸等各種產品，星國當地民眾有機會體驗台灣優質農產品和食品。

「台灣食品節」由職總平價合作社（NTUC FairPrice）在位於勿洛（Bedok）的FairPrice超市舉辦，合作社總裁謝健平與駐新加坡代表梁國新等出席活動。

中央社報導，梁國新致詞表示，台灣氣候適宜，品種改良及種植技術精進，不僅農產品品質優良，口味獨特，也受到海內外消費者喜愛。

他指出，新加坡每年有超過43萬人次造訪台灣，新加坡對台灣不論是農產品或各類食品接受度都很高，連在新加坡經商、工作、念書的台灣人對各類台灣特色農產品或食品也念念不忘。

謝健平認為，台灣水果品質佳，受到新加坡消費者高度期待。

台灣食品節受大批新加坡消費者歡迎，不少消費者一早排隊等待選購農產品。有消費者表示，新加坡超市水果來源國很多，但台灣水果甜度高，品質好。

台灣食品節除販售黑珍珠蓮霧、玉荷包荔枝、巨峰葡萄、愛文芒果、牛奶蜜棗、鳳梨釋迦等優質水果外，還有牛肉麵、蓬萊米、魚丸及台灣啤酒等各式產品。

新加坡職總平價合作社已成立46年，是新加坡最大的連鎖超市，有146家分店，包括職總平價超市、平價Finest精品超市（FairPrice Finest）與平價Xtra霸級市場（FairPrice Xtra）等連鎖店。