在家一驗便知　「食安試劑」揪漂白劑和工業色素皂黃

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）顧食安，在家也可做檢測！台北市政府衛生局宣布，即(21)日起至4月3日於北市12區健康服務中心發放「FS食安試劑：過氧化氫、皂黃雙試劑」，民眾可在家自行檢驗各類濕式麵條、魚肉煉製品、豆製品及鹹魚等食品的食用安全。

市售各類濕式麵條、魚肉煉製品、豆製品、丸類及火鍋料等食品常有過氧化氫(俗稱：雙氧水)非法殘留的問題，而色澤較鮮黃的豆干及鹹魚，則可用皂黃試劑檢驗是否使用工業色素皂黃。

當過氧化氫試劑滴在食品上，呈現黃褐色，則表示陽性反應，如果沒有變色，則表示陰性反應，沒有檢出；皂黃試劑滴在食品上，呈現紫紅色，則表示陽性反應，如果沒有變色，則表示陰性反應，沒有檢出。

FS食安試劑：過氧化氫、皂黃雙試劑。（圖／台北市政府衛生局）

過氧化氫俗稱雙氧水，為家庭中常用的漂白劑及消毒劑。法規規定過氧化氫可使用於麵粉及其製品以外的食品作為殺菌用，但在最終產品中不得殘留。

食用3％過氧化氫，可能會引發急性腸胃炎症狀，包括噁心、嘔吐、腹漲、腹瀉。而皂黃屬於工業用色素，依規定不得作為食用色素，但部分不肖業者常添加在醃漬鹹魚、豆干上，以便呈現漂亮的黃色，人體吸收後，會損害肝臟細胞，導致肝癌發生。

另外，民眾在家篩檢後發現疑似不合格(陽性反應)的食品，鼓勵民眾向臺北市衛生局反映，如經查證認屬違規，違規業者及產品由衛生局依食品安全衛生管理相關法規處置。