玉山能源台北設印太營運中心　看好日本、越南佈局全球

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）玉山能源股份有限公司（YUSHAN ENERGY CO., LTD.，YECL）與母公司 Enterprize Energy 於今（21）日在台北設立印太營運中心，目前看好日本、越南相關法規進度最快的初步市場，放眼全球讓世界看見台灣。

綜合媒體報導，台灣坐擁全球數一數二的海上風場，加上政策大力支持以及投資環境穩定等特質，目前已成為離岸風電產業發展的重要據點。在台灣離岸風場遴選及競價雙雙脫穎而出的玉山能源，今與母公司在台北正式設立印太營運中心。

玉山能源董事長兼執行長陳聰華表示，除會繼續推動與加拿大北陸電力合資的海龍離岸風力發電計畫外，也將整合海內外資源，同步進行海外市場開發。

陳聰華表示，包括印度、太平洋地區，許多國家都有潛力，日本跟越南則是在法規面上進度較快，預估較快能說清楚廠商參與的遊戲規則，對廠商投資較有幫助。其中，玉山能源在越南政府前期規劃階段就有參與合作，「進程會比較快一點」。

陳聰華表示，台灣有得天獨厚的風力資源與地理位置，加上成熟的產業與經濟發展環境，選擇台灣做為集團的印太營運中心，將導入世界一流的專業知識及技術，深耕台灣，進而攜手其他國家為地球提供永續發展的乾淨能源，相信台灣將在離岸風電產業供應鏈占有一席之地。

除此之外，Enterprize 亦看好越南的風力資源及歷史悠久的石油、天然氣產業基礎，在當地展開發電容量達 3.4GW 的 Ke Ga 離岸風場建設，並與日本潛在合作夥伴如公用電力公司、商社及供應鏈廠商等展開合作協商，集團創辦人尹和頓（Ian Hatton）表示，「目前日本政策法規仍在擬定中，我們將持續關注當地發展」。