民年金保險擬修法　開放新住民提前加保

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）媒體報導，衛福部擬修法讓還未取得國民身分的外配、陸配，提前加保國民年金保險。衛福部坦言近日已開會取得共識，但究竟是自願加保還是強制納保等細節，仍有待討論。

蘋果日報報導，全台新生兒人數減少、人口結構改變，衛福部研擬開放持有居留證、但尚未歸化且無工作的陸配、外配，可自願加入國保，享有生育給付、老年年金等福利。

國民年金自2008年10月開辦，主要的納保對象是未參加軍保、公教保、勞保、農保的中華民國國民，例如家庭主婦或無工作者等，凡是年齡介於25歲至65歲者，都會自動納保，目前每月保費約為新台幣932元。

若有按時繳費，保險期間可領每胎約3萬6564元的生育給付，65歲以後則有每月3628元的老年年金給付等。

衛福部社會保險司司長商東福今天受訪時表示，由於尚未取得國民身分的新住民，在等待期間無法參加國保，可能影響其經濟生活安全，加上台灣新生兒持續遞減，才研議鬆綁國民年金保險加保標準。

商東福指出，衛福部多次開會討論新住民參與國保議題，但新住民範圍很廣，目前共識以國人配偶且無工作者為主要納保對象；根據內政部統計，全台外配、陸配等持有居留證的新住民約有17萬人。

商東福表示，目前仍須比對其中無工作者人數，再進行財務評估，至於以自願的方式加入或者強制納保，都得等到評估數據出爐後，才能進一步討論，若共識足夠，就會提出「國民年金法」修法草案。