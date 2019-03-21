姜懿芪推東南亞移工圖書館　獲得親善大使獎

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）均一高中學生姜懿芪則推動移工生活改善計畫，和同學成立團隊，發起台東首家東南亞移動圖書館，擺設書攤免費借書給移工，更開設中文課。

中央社報導，保德信青少年基金會舉行第19屆保德信青少年志工菁英獎頒獎典禮，全國約近4000位報名者，最後選出30位傑出志工獲獎者，其中，台東均一實驗高中學生姜懿芪更獲得親善大使獎，將於5月代表台灣前往美國，參加保德信金融集團舉辦的全球青少年志工頒獎典禮。

姜懿芪表示，高一時藉由學校的國際連結課程，才進一步認識移工，而台東當地也有很多東南亞移工，因此她們效仿「燦爛時光：東南亞主題書店」，推出移動圖書館，每週日在移工經常聚集的商店前擺設書攤，免費借閱書籍，每週也會開設中文課，教移工有關就醫、買車票等生活用語。

接觸移工後也讓姜懿芪更認識東南亞文化，姜懿芪表示，她曾在火車上看到一對印尼移工情侶，女生上車後提醒男生講手機時聲音不要太大，還拿出麵包和台灣乘客分享，這都是她以前不會關注到的。

姜懿芪指出，台灣人很喜歡認識外國人，但國內有數十萬名東南亞移工，大家卻不想去認識，想要消除歧視就得先從瞭解文化做起，她希望扮演推廣者的角色，讓台灣民眾更認識移工和東南亞文化，用同理和包容對待為台灣貢獻勞力的移工。