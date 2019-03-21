越南新二代創「熱血麵包魂計畫」獲獎　盼成社工幫助他人

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）越南新住民第二代葉俐君現就讀三義高中，受阿姨影響投身志工發起「熱血麵包魂計畫」，募集練習麵包溫暖獨居長輩，未來她希望成為社工師，延續去世阿姨溫暖他人的精神。

中央社報導，保德信青少年基金會今天舉行第19屆保德信青少年志工菁英獎頒獎典禮，全國約近4000位報名者，最後選出30位傑出志工獲獎者，其中苗栗三義高中學生葉俐君、台東均一實驗高中學生姜懿芪更獲得親善大使獎，將於5月代表台灣前往美國，參加保德信金融集團舉辦的全球青少年志工頒獎典禮。

葉俐君是越南新住民第二代，受阿姨影響開始投入志工服務。葉俐君表示，小時候跟著媽媽回越南探望親戚時，曾跟著住在柬埔寨金邊附近的阿姨到貧民窟關懷弱勢居民，當時阿姨常告訴她「你不覺得幫助別人是很溫暖的事情嗎？」

後來葉俐君的阿姨罹患癌症，她前往探望時，仍看到阿姨拖著病體做志工，這種熱心奉獻的精神讓她相當感佩，雖然阿姨現在已離世，葉俐君也希望延續阿姨的精神，繼續溫暖和關懷他人。

升上高中後，葉俐君積極參與學校糾察導護志工隊的創立，帶領國高中生參與服務，建立完善導護隊模式，守護學生上下學安全。就讀餐飲科的她也發揮專長，加入當地學生組成的「溫馨廚房」，每月準備熱食關懷長者，更發起「熱血麵包魂計畫」，募集練習麵包送到獨居長輩家中。

葉俐君表示，同學在練習烘焙檢定時，常有很多練習麵包，但根本吃不完且麵包也不能久放，因此她募集練習麵包，既能減少食物浪費，也能幫助獨居長輩。已錄取靜宜大學社會工作與兒童少年福利系的她，未來希望成為社工師，延續阿姨幫助他人的志願，成為別人生命中的太陽。