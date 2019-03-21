全台破32度高溫　最熱春分巧遇超級月亮

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）今（21）日是24節氣春分，各地晴朗穩定，接近中午時分多處地區高溫飆升到30度以上，天氣「暖熱如夏」，創下2000年至今，台北站的春分最高溫記錄；不過明（22）日鋒面過境，天氣又將轉濕涼，早出晚歸民眾要留意溫度變化，避免著涼。

今日全台高溫炎熱，不僅創下19年來台北站春分最高溫記錄外，也是今年台北最高溫；下午1點左右，全台最高溫落在高雄市月眉34.2度，其餘南部地區也有33度以上，不過明起鋒面通過北台灣天氣再度下降轉濕冷。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中提到，明(22日)至週(24)日晨鋒面過境：週五中部以北明顯降雨，週六(23日)南部亦有降雨機率；東北季風增強、週五中部以北氣溫驟降，週六、日清晨北台灣沿海空曠地區最低溫將降至13、14度左右；「乍暖還寒」如洗「三溫暖」般，民眾要適時添加衣物。到了週(24)日上午起至下週三(27日)東北季風減弱，迎風面水氣仍多。

此外，今日春分巧遇超級月亮。引述聯合報報導，今日太陽直射赤道，讓晝夜時間幾乎等長，在此同時，西半球也可觀賞到超級月亮，也就是當月球運行到最靠近地球的拱點（Perigee）時發生的天文現象。上一次春分與超級月亮發生時間如此接近是在2000年3月，下一次則至少要等到2030年。