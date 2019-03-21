與我邦交鬆動？ 索羅門執政黨澄清僅檢討「援助方式」

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文今(21)日將出發訪問南太友邦，但近期美澳智庫指出，索羅門執政黨在競選政綱中提到「將重新檢視與中華民國邦交關係」，大選後恐轉向中國，引起關注。

外交部今表示，3月15日已跟太平洋友邦索羅門群島簽署合作備忘錄（MOU），以商業性貸款方式，協助索羅門興建2023年太平洋運動會場館。

索羅門將於4月舉行大選，先前傳出索國執政黨曾表示，若勝選的話，將重新檢視與台灣的外交關係。外交部政務次長徐斯儉今列席立法院外交及國防委員會時表示，我與索羅門雙邊情勢平穩。

此外索羅門方面已澄清「檢視並非轉向」。徐斯儉說，「他們的意思是檢討援助如何使用」，而非檢討邦交。

綜合自由與中央社報導，本月初才訪問索羅門群島的徐斯儉，對太平洋友邦索羅門傳出邦交鬆動的跡象，他在會前受訪表示，目前邦交狀況「平穩」，但中國在友邦的操作、影響沒有間斷過，外交部人員與大使館會審慎對待變化。

徐斯儉也說，他日前訪問索羅門與索國總理何瑞朗（Rick Houenipwela）會面時，對方向他保證，在索國大選前，邦交不會有問題。

徐斯儉表示，索國選後會有新的政府，政府也會積極貫徹與友邦的援助與協助，以鞏固邦誼。

總統蔡英文今下午啟程前往大洋洲友邦帛琉、諾魯、馬紹爾群島，最後過境美國夏威夷州，展開「海洋民主之旅」。

立委問及，沒有規劃訪問索羅門的原因，徐斯儉表示，有鑒於索羅門目前是看守內閣狀態，無法安排總統前往訪問。

至於這次是蔡總統任內第2次訪問馬紹爾，徐斯儉表示，總統主要是去參加首屆太平洋婦女領袖聯盟會議，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）也預計透過視訊在會議發表演講。

對於徐斯儉與美國白宮國安會資深主任博明（Matt Pottinger），日前在索羅門群島會晤，徐斯儉表示， 他拜訪友邦、鞏固邦誼很正常，剛好也有機會跟博明碰到面， 是蠻難得的機會。

根據外交部臉書在20日的po文，雙方商討台美兩國如何在太平洋區域強化合作，發揮台灣在推動區域良好治理與繁榮永續的角色，共同促進印太地區自由與開放 。

外交部政務次長徐斯儉（圖）21日在立法院備詢。中央社