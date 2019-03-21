資訊局：臺北願景館 聚焦智慧共享宜居永續城市

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）2019智慧城市展3月26日(二)至29日(五)在南港展覽館1館登場，台北市政府以「Smart Taipei One City 智慧共享 宜居永續」為主題打造「臺北願景館」，並規畫7大展區，涵蓋31個以上的創新科技應用，透過互動體驗及展示情境，期望和參觀者勾勒台北智慧城市的未來藍圖。

資訊局表示，今年規劃智慧公宅、智慧交通、智慧醫療、智慧教育、智慧創新、智慧安防及智慧政府7大展區、涵蓋31個以上的創新科技應用，展示市府打造智慧城市的決心。

另外，今年的智慧安防展示項目多元，包括巡邏箱電子化系統、道路挖掘管理系統以及與全民相關的行動防災App等。智慧教育則提供創新數位教學、機器人及程式教育，現場更有闖關送好禮、有獎徵答活動，歡迎市民朋友一起同樂。

對於七大應用展區，資訊局說明：

智慧公宅區：都發局以廣慈博愛園區為例，展示導入雲端智慧化管理、影像安防新應用的無人機自動駕駛巡邏技術、人臉辨識系統的智慧科技應用公宅，現場展示運用VR科技實境體驗智慧公宅。

智慧交通區：交通局提供多項運用IoT的城市運輸服務包括聯合運輸管理平台、智慧車站、智慧公車以及4U計畫等解決方案，並展出電動汽機車、智慧停車系統設備等，推廣綠能運輸理念。

智慧教育區：教育局運用新科技設備結合教學現場的6大課程，打造包括智慧3R天文館、智慧AI機器人、智慧IoT小田園、智慧AI仿生獸與機器手臂、酷課雲及OnO線上課程，參觀者可透過入口處的電子課表，選擇想要的學習課程，體驗完成後再從出口處觀看自己的學習歷程。

智慧醫療區：由衛生局與聯合醫院共同規劃，展示「記憶守護 友善社區」、「愛眼大智慧EyeATM」、「智慧機器人Eye-Q護眼全方面衛教服務」及「食藥粧網路地圖」，全面照護市民健康。

智慧創新區：展示臺北智慧城市專案辦公室透過公私協力合作推動多項創新專案，包括智慧城市垃圾回收整合系統、AI影像處理應用實證區及物聯網應用實證區；另外，台北花卉產銷公司現場進行「花卉電子競價拍賣系統」活動，模擬花卉商務交易情形。

智慧安防區：由警察局展示智慧警政全國首創-打造北市員警WORK SMART大平台、全民守護者App、視訊119App、台北市行動防災App、道路管線智慧化管理、物聯網邊坡監測系統與視覺化數據展示平台等創新科技應用，守護城市安全，打造讓市民安心的宜居城市。

智慧政府區：展示由產業局展出推動循環城市、智慧電網、太陽光電推廣計畫重點政策，地政局推廣臺北地政雲，以及資訊局積極推動無現金支付城市的「臺北市智慧支付平台」等多項服務。

台北市政府願景館參觀資訊

日期：3/26(二)~3/29(五)

時間：10:00~18:00 (3/26為9:00開展)

地點：南港展覽館1館I區627攤位

活動網站：http://smartcity.org.tw/