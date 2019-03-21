美麗信花園酒店 雨林餐廳 壽星專屬獻禮【擁抱年齡˙揪愛慶生】

美麗信花園酒店一樓「雨林餐廳」即日起特別推出【擁抱年齡˙揪愛慶生】，壽星餐飲回饋活動，以滿滿美味佳餚與獨家優惠為壽星歡慶年度生日，敬邀嘉賓與我們共度歡樂氛圍！

即日起，美麗信雨林繽紛百匯自助餐廳推出【擁抱年齡˙揪愛慶生】壽星餐飲回饋三重奏活動；

●第一重：當月壽星以實際年齡享用餐折扣，壽星年齡越成熟，越享令人心動的獨家優惠，美麗信讓年紀不再是秘密，而是獨一無二的折扣印記！

●第二重：當月壽星偕同友人共三人以上同行，同慶友人均享85折歡樂餐飲折扣優惠，獨樂樂不如眾樂樂，雨林餐廳與您一同迎接這意義非凡的一天。

●第三重：當日壽星至雨林餐廳用餐，加碼抽美麗信二樓池畔餐廳-「光廊Light Café」餐飲免費兌換券乙張，有機會兌換價值NT$1,290的台塑牛小排套餐乙份，美麗信用超值好禮給壽星滿滿暖胃祝福。

美麗信花園酒店一樓「雨林餐廳」全新自助餐餐期，以季節為主要變換食材全新登場，主廚以繽紛樂活主題提案，提供各式豐腴菜餚選擇，菜色陣容包括現切燒烤美國牛排等不定期更換，餐檯上更有綜合生魚片、精選海鮮、壽司手捲、現煮麵點、中西式繽紛熱食及海陸開胃冷盤，樂活鮮蔬沙拉吧、精緻湯品、季節時令水果、哈根達斯冰淇淋、西班牙La Menorquina冰淇淋、手作精緻歐風甜點、多款果汁及咖啡茶飲等無限享用。貼心設想的繽紛佳餚與專業餐飲服務，絕對能滿足前來歡慶生日嘉賓們的精緻之選！

依畔花園綠藝景致或享挑高寬闊的度假寫意廳堂，美麗信雨林餐廳樂活健康概念以及多元繽紛的歐陸風尚料理，讓品味享受從空間氛圍到佳餚組合皆屬物超所值首選。即日起邀您與我們共同歡慶生日，盡享食在超值！