花蓮理想大地初春全新四大在地體驗同步推出！

全台最早的螢火蟲季節即將在花蓮的大農大富平地森林園區登場，大農大富擁有50倍大安森林公園的森林面積，被譽為「全台最美的私藏賞螢祕境」。因應一年僅一次的賞螢機會，自3/16至4/14止，理想大地推出「春季賞螢趣」套裝行程，每晚飯店專車出發至大農大富平地森林園區，套票包含賞螢活動門票、專車接駁、專員導覽以及伴手禮，即日起開放於理想大地官方網站訂購。

2019年理想大地推出初春四大體驗，包含「春季賞螢趣」之外，還有「夢幻系莊園婚禮」、「放空慢城小鎮遊」以及「頂級藝術會議空間」方案，希望讓每位賓客在充分感受理想大地園區的運河、森林、建築之美，不管是休憩或是會議，都能夠體驗「放空 慢旅行」的度假感，為初春的花東縱谷訂下完美的旅行定義。

位於花蓮縣光復鄉的大農大富平地森林園區，因地處於長年無光害、低天際線空間和天然乾淨水源孕育的空間，而擁有豐富、完整的螢火蟲生態體系，季節限定的浪漫地上銀河美景，是你一生一定要來觀賞一次的美景。

理想大地作為離大農大富距離最近的五星級飯店，今年自3月中旬開始，推出了住宿與賞螢的套裝限量行程，住宿的旅客，只要在櫃台進行登記、繳費，園區內就有專車接送參與者來往大農大富與理想大地。套裝行程除了可以兌換紀念品，還包含賞螢解說員的專業導覽，讓民眾及小朋友們可以了解螢火蟲的成蟲是如何在為期一個月不到的生命時間裡，透過一閃一閃的光芒，追求另一半完成終生大事。是今年度全家大小來到花蓮絕不能錯過的活動！

夢幻莊園婚禮。

能夠擁有不同於以往的夢幻莊園婚禮，想必是不少女孩的夢想。理想大地讓你可以不用出國、就可以跟著親朋好友在台灣的後山花園，輕鬆的擁有一場不一樣的絕美室外婚禮！在理想大地，每個角落都是一幅揮灑的恰到好處的美景，無論你是想要在草原或是順著園區內全長2.2公里的應許運河，讓遊艇替代迎娶禮車，舉辦一場充滿西班牙渡假風情的「渡假婚禮」，還是具有低調奢華感的中世紀婚禮，理想大地都可以滿足你的需求。

同時，理想大地也提供專屬的婚禮服務團隊，從諮詢會談、規劃設計到婚禮的執行，理想大地能為新人們量身打造一場專屬於你們、同時讓新人與賓客都永生難忘的夢幻婚禮。

有別於現代人繁忙、急促的生活步調，鄰近理想大地的鳳林鎮，在2014年首度獲得「國際慢城組織」的「國際慢城」認證，同時也是全台第一個獲得這項肯定的鄉鎮，今年，鳳林鎮更榮獲交通部觀光局「經典小鎮」、「客庄小鎮」的認證。

在交通部觀光局將2019訂定為「小鎮漫遊年」後，理想大地即將與鳳林鎮公所合作的鳳林小鎮漫遊行程中，將鳳林如何成為國際慢城組織認證、擁有「校長夢工廠」美名的原因，以及如何保有眾多客庄習俗的史蹟文化等過程介紹給來訪的遊客認識。民眾將可以在慢遊鳳林鎮的過程中透過石爺廟、壽天宮、菸樓部落和誠信麻花等等的與小鎮相關的故事，接受一場文化與知性的慢活之旅的洗禮，讓更多人對花蓮有更深入的認識。

今年理想大地首度嘗試將總統套房改裝成頂級會議室。

在理想大地你不只可以慢活放空，也歡迎公司行號們來一場不一樣的頂級會議饗宴。在場地的規劃與安排上，今年理想大地首度嘗試將總統套房改裝成頂級會議室，藉由水離子、芬多精的感染更讓思緒活絡、條理更分明，落第門窗的大面積運河美景及室內的古典質樸的藝術家具、畫作，將提供給企業夥伴最具品味尊榮且寬敞私密的會議空間，100坪會議室外還有15坪的專屬休憩間，結合在地食材元素的會議點心，提供與會的貴賓最奢華享受。

理想大地更貼心的推出園內團康活動客製化等多項商務服務，不管是想要做遊湖導覽、手沖咖啡、戶外滑草體驗…等，皆可以讓企業會員在寬闊綠地、以及結合南歐多元風格的理想大地園區，增進員工情誼與默契，也是犒賞員工的首選渡假與會議勝地！