登記民進黨初選　蔡總統：一起打贏這場 #不顧北京反對的選戰！

（台灣英文新聞/宇妍 綜合報導）總統蔡英文今（21)日中午前往民進黨中央黨部，登記參加黨內總統初選。她說，登記初選是因為民進黨、台灣都需要她，而她願意承擔台灣下一階段的責任。

繼前行政院長賴清德18日登記總統初選後，蔡總統今在民進黨中央黨部8樓先舉行記者會，說明參加初選的理由。​隨後在現場完成登記手續。今天稍晚蔡總統就將出訪南太平洋友邦。

今天中午蔡總統官方Line帳號就發布訊息，告訴Line友她稍後要去登記總統初選。

她在Line訊息中指出，

我今天來登記，一定會有人說我「#不顧北京反對」，但我今天來登記的原因，是因為民進黨需要蔡英文，我要再一次挑起下一階段的責任。台灣現在所處的情勢很困難，外部有威脅、內部有挑戰。

她在記者會現場以及Line官方帳號，都提到做總統有三個條件：

第一個條件：能連結國際

台灣外部有來自中國的威脅，更應該要強化跟國際的連結，讓國際理念相同的國家，跟我們共同捍衛民主價值，和區域的穩定和平。這需要熟悉國際事務，懂的跟其他國家折衝協調的人。

第二個條件：有改革魄力

台灣的內部挑戰很多，過去執政者選擇拖延，我們選擇改革。我希望這些工作，可以持續下去不要中斷，讓台灣能夠真正脫胎換骨。做領導人要承受很多壓力，承受很多攻擊，要能夠不計毀譽，才能帶領社會繼續前進。

第三個條件：願承擔責任

總統不是只是明星球員，必須是一個好隊長。要擔起所有責任，要把柴米油鹽的單子扛在身上，把全黨的力量團結起來，再團結理念相同的社會力量。

她強調，

這三件事的答案，就是蔡英文。所以我來登記，接受挑戰。

她在Line訊息的文末呼籲，

我們一起衝破同溫層，一起打贏這場 #不顧北京反對的選戰！

根據民進黨初選時程，3月23日至4月2日為協調期，但由於蔡總統28日才回國，民進黨主席卓榮泰昨(20)日曾說，這造成初選協調執行困難。至於協調時程是否延後，將與協調小組討論。