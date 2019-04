曼波魚擱淺澳洲河口　鱗片布滿沙子被誤認是塊船隻殘骸

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)澳洲南部有二名釣客在當地時間16日於河岸上發現疑似船隻的殘骸,二人走進一看,赫然發現是隻擱淺的大型魚類--曼波魚。

綜合外媒報導,曼波魚就擱淺在澳洲南部的墨累河(Murray River)河口。就地理位置來看,這條體形中等的硬骨魚不應出現在這個海域。該名釣客向澳洲版的衛報(The Gardian)表示,他的同伴一開始以為是一塊船隻的殘骸。

由於這條曼波魚的鱗片布滿了沙子,同行的釣客表示,相信很多人都沒認出牠是一條魚。

曼波魚(Mola mola)又名翻車魚,被國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN)列為易危物種,可長到3米長,是生活在世界所有熱帶及溫帶海洋的大型大洋性魚類。

由於其特殊的體形與習性,曼波魚在各國的名稱都不太一樣。在英美國家,牠被稱為「海洋太陽魚(ocean sunfish)」,只因牠有上浮側翻到海上做日光浴的習慣。在法國,因為在夜間側翻於海面上時會發出微微的光芒,所以被叫做「(月光魚(poisson-lune)」。另外,這條魚在海中悠遊的姿勢如同跳曼波舞一般,日本人稱牠為「曼波魚」(マンボウ),台灣於是跟著延用此名。

曼波魚和其他海洋生物一樣,都要面臨各種影響其存續的風險,包括誤入漁網,將塑膠袋錯認為水母而誤食,或者捕撈的風險,只因某些亞洲國家尚有人在食用該魚。