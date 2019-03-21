台北「城南有意思」多元活動　串連30店家創春天嘉年華

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）為了讓大家更認識台北市南區，文化總會以「城南有意思」為題串連店家，透過人文藝術角度舉辦市集、音樂會、露天電影院等活動，將於4月4日至4月7日於台北城南、城中區登場。

繼去年文總首次舉辦「城南有意思」活動，據統計資料顯示，有近60萬人參加，更獲得2018金點設計獎的專業策展組獎項。文化總會副會長江春男表示，很多鄰居與市民朋友都覺得應該持續舉辦，這次也特別擴大場域，延伸城中區，希望大家共襄盛舉，活化台灣文化。

江春男強調，台北城南是最有文化氣息的區域，台灣的歷史與文化都從四面八方匯聚累積在城南區，文化的底蘊也最深。因此，如何把這塊區域活絡起來，透過現代化、生活化的方式與市民結合，讓這裡不只有古老文化，也將年輕的、兒童的元素結合在一起，變得更為重要。



文化總會副會長江春男（圖/文總）

今年的「城南有意思」系列活動同樣延續過去的美好記憶，以台北城南為核心，搭配總統府建築百年的系列活動，將範圍擴大至城中區域，串聯響應的週邊場館多達30單位。

「2019城南有意思」將4月2日由文總一樓的「百年好 Hello, Good 100 特展」揭開序幕，由台灣5組設計團隊重新全是10家台灣老品牌，帶來耳目一新的創意；兩大市集「春日晒書市集」和「春日好好市集」也將在4月4日和4月5日合力登場，不僅首創「桌遊春日祭」，策劃一場大型露天桌遊區，更呼應文總「匠人魂」系列影片，規劃「小匠人」工作坊。

此外，「春日晒書市集」也可見新活水雜誌與台北知名酒吧Draft Land推出的調酒飲品；工藝館前廣場將有由「安徒生和莫札特的創意」帶來的「城南玩玩劇」兒童劇演出，晚上還有以35釐米膠捲放影的「星空電影院」，邀民眾從早玩到晚。

「沒有新歌的唱片行」老闆小風致詞時表示，「歲月靜好」是最能夠代表自己對城南的想法，因為城南區跟台北其他區截然不同，雖然有豐厚的文藝底蘊，但並不是一攤死水，它有非常豐沛的活力，像是莘莘學子們躁動的活力等。

此次，「沒有新歌的唱片行」不僅將加入「春日晒書市集」銷售經典好音樂，也會挑選自己跟城南區相關的音樂歌單，參與「城南聽聽歌」音樂單元。

最後，適逢總統府建築落成100週年，活動將在「2019總統府音樂會」進入最高潮於凱達格蘭大道舉辦，首度開放民眾自由入場。

為了籌備此音樂會，文總首度與衛武營國家藝術文化中心、台北流行音樂中心跨界合作，邀請許多耳目一新的表演組合，今日已首度曝光第一個跨世代組合，由國寶級藝人蔡振南與獨立樂團法蘭黛共組「法南黛」攜手演出，即將嗨翻凱道。



「沒有新歌的唱片行」老闆小風（圖/文總）



「城南有意思」（圖/台灣英文新聞 Lyla）