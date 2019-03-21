〈時評〉誰說競爭一定「會分裂」－－謹向民進黨進一逆耳忠言

賴清德投入2020總統黨內初選後，民進黨各「大老」以及派系頭人紛紛表現出該黨會「分裂」的憂心忡忡。

這些人當然不是在杞人憂天。畢竟，這些人最熟知民進黨過往的歷史，也最瞭解民進黨今日的生態。君不見，只要不是同額競選或是沒人想去的艱困選區，那一個投入初選的不是一副「舍我其誰」姿態？在爭奪你死我活的提名過程中，那一次不是彼此殺得天昏地暗、刀刀見骨？那一次不是非友即敵、醜話盡出？

如此這般，初選塵埃落定後，落馬的（及其支持者），還能心平氣和面對失敗，還能一無芥蒂地轉身為提名「同志」無怨無悔抬轎的，當然少之又少；畢竟，站在個人或派系自私、狹隘的立場，既然提名的不是區區我或所屬的派系中人，為四年後的自己與所屬派系能有出頭的機會着想，這次黨提名人是順利當選好，還是銘謝落選好？區區我與所屬派系是欣然助「同志」一臂之力好，還是暗中掣肘好？所以，在接下來的選戰，能一副事不關己，當袖手旁觀的局外人，而非脫黨參選甚或明助、暗助敵對陣營的，已經算客氣了！不是嗎？

所以，爭取民進黨提名者的心理素質與高度格局是很重要的！當初林佳龍在台中的謙讓、埋頭耕耘，到最後成功走入台中市府，是一種讓選民認同、鼓掌的模式。這次，賴清德在黨內初選打出「不動員、不插旗、不用宣傳車、不設競選總部、不立選舉看板」的五不方式，減除黨公職、派系選邊站的困擾，是讓人耳目一新的另一模式，是讓人充滿期待的「君子之爭」！對一向激情感性多於冷靜理性的台灣選舉，更無異注入一股清流！

有道是：君子和而不同，小人同而不和！小人們彼此間看似有志一同、沒有「異」見，卻因心口不一、各懷鬼胎而毫無和諧團結可言；君子相互間則不然，甲有甲的主張、乙有乙的理念，沒有誰說了算這回事，聽誰、信誰的，靠的是競爭而非鬥爭；透過大鳴大放的思辯、論證後，誰比較能贏得多數的共鳴、掌聲，其爭也君子。由於找到共識的過程是公正、公開、坦蕩的，沒有撕破臉、沒有耍小人，站上風者實至名歸、處下風者心服口服，何虞不能和諧團結？

民主政治離不開選舉，也離不開競爭。有君子之爭不是問題，有殺紅眼的明爭暗鬥才是問題！不客氣講：一個政黨的各級選舉，如果其初選不是形同不競而選的同額競選，就必定會導致分裂，那樣的政黨，連團結其「同志」都無能為力了，還有何能耐團結國人、帶領大家向前走？那樣的政黨，還值得台灣人支持與期待嗎？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）