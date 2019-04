(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)南韓氣象廳表示,北韓今(21)日發生規模2.8的小型地震,在北韓東北部靠近豐溪里(Punggyeri)核試場附近,可以感受到搖晃。

南韓媒體引述氣象廳說,這起地震於清晨4時41分發生在咸鏡北道省(North Hamgyong)吉州郡(Kilju)西北方45公里處。

南韓氣象廳表示,震央在北緯41.31度、東經129.08度,距離北韓第6次核試地點豐溪里約1公里,震源深度約10公里。

南韓氣象廳還指出,根據氣象廳與國立「南韓地球科學與礦物資源研究院」(Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources)進行聯合分析後推測,這起地震是自然誘發的地震(a natural and induced quake)。

自然誘發的地震,是指因為人為活動所引起的地殼變動。2017年9月北韓在豐溪里進行第6次也是最大規模的核子試爆時,曾導致吉州郡後來發生多次「誘發地震」(induced earthquake)。