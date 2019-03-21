2020日本東京奧運　櫻花火炬用災區住宅廢料循環再造

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合外電報導）東京奧運籌委會昨(20)日公佈由設計師吉岡德仁設計的「櫻花火炬」，聖火傳遞將於明(2020)年3月26日從福島縣的足球設施「J-Village」出發。

據東奧官網對火炬的介紹，長71公分，重1.2公斤，顏色選用櫻花色與金色，奧運火種將從五個「花瓣」及中央「花蕊」部份點燃。而火炬使用的材料「鋁」約30%來自2011年日本大地震災區臨時住宅的廢料，包含重建的心願，並且使用新幹線製​​造過程中的鋁擠壓的無縫製造工法完成。

照片由美聯社提供

綜合外媒報導，設計師吉岡德仁的火炬設計，啟發自福島縣南相馬市當地小學2年級學生們的櫻花繪畫，並以311受災縣臨時住宅的鋁製窗框廢料製作而成。待聖火從希臘抵達日本後，將在同年3月26日自福島縣的足球設施「J-Village」出發，歷時121天巡迴47個都道府縣，在2020年7月24日的開幕禮上，點燃東京新國立競技場的火炬台。

籌委會委員表示，會選中櫻花作為火炬傳遞的形像，正是因為火炬傳遞時間剛好是3月底日本櫻花盛開的季節。東京奧運籌委會同時公佈了聖火傳遞的標誌，以及即將擔任負責宣傳活動的官方大使，男子柔道項目奧運3連冠的野村忠宏、前殘奧會射擊選手田口亞希等人。