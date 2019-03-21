賴清德：民進黨要贏得2020總統大選　需要這場初選

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前行政院長賴清德昨(20)日參訪位在宜蘭縣三星鄉的「陳定南紀念園區」，在已故前法務部長陳定南遺孀張昭義、陳定南教育基金會董事長林光義陪同下，緬懷陳定南生前施政風采。

賴清德也在臉書po文說，他已到民進黨中央黨部登記參選，深感責任重大，也感受到自己的不足。

他在po文指出，陳定南先生是台灣政治史上清廉勤政愛鄉土的典範，也是他政治啟蒙的導師。

二十五年前在成大擔任醫師時，陳定南先生參選台灣省長「四百年來第一戰」，我有幸參與台南市醫師後援會助選，感受到台灣民主化浪潮，心中熱血澎湃。

賴清德說，在競選台南市長時，「定南嫂」張昭義女士特別在投票的前一晚來到台南，「將象徵陳定南精神的公事包送給我，期許我在台南以清廉勤政愛鄉土的精神來推動市政，帶給我莫大的鼓勵，也讓台南市民對綠色執政有強烈的信心。」

因此我今天來到這裡，一方面緬懷陳定南先生對台灣的貢獻、對我的啟發，也想要再次來到陳定南先生紀念園區感受他的精神，讓我有更多的力量能夠持續勇往直前。如果我有機會擔任台灣總統，定將秉持清廉勤政愛鄉土的精神來治理國家，讓國家持續進步，讓我們的土地、人民得到照顧。

昨天另一篇臉書po文中，賴清德強調「民進黨要贏得總統大選需要這場初選。」也就是用初選的平台，「說清楚過去我們的作為，講明白我們的改善之道，也藉此跟社會大眾報告未來要如何帶領台灣。」

如果擔心初選會造成傷害，我們就要有決心，把這一場總統初選，打造為典範級的初選，超越個人、派系，完完全全為了台灣，也呼籲黨公職不必表態、不必選邊站，派系休兵、組織不要動員。 大家要相信民主進步黨，也要相信蔡英文總統，也要相信我。

Po文指出，如果有辦法做到這樣的話，民進黨不但可以避其害而取其利，更可以讓人民重新再了解民進黨，

民進黨沒有改變，民進黨一直都沒有放棄對台灣的責任。

他認為這樣的話，就有辦法重新感動人民，重新得到人民支持。