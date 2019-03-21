中國同化維吾爾族 烏魯木齊社區面目全非

中國政府以再教育營拘禁新疆上百萬名維吾爾族人後，強拆烏魯木齊維族社區，企圖清洗文化。中國官方聲稱打擊恐怖主義，但華爾街日報指出，北京實際目的是打造忠誠的社會。

兩年前，北京當局開始在新疆維吾爾自治區推行大規模拘禁計畫，如今維吾爾族生活與認同根基遭嚴重破壞。新疆首府烏魯木齊許多清真寺空蕩蕩，周邊棚戶區被高樓與商店街取代，維吾爾語書籍從書店架上消失，原本賣饢餅的小吃攤也不見蹤影。

報導形容，烏魯木齊長久以來呈現的突厥文化遭淨化，只剩迎合中國觀光客的元素。在烏魯木齊曾經繁榮的二道橋市場，訪客見不到饢餅烤爐，紀念品店卻有賣饢餅造型的小鏡子、開罐器及印有饢餅圖樣的圓形抱枕。

新疆2009年爆發民族動亂後，當局開始改造烏魯木齊黑甲山社區，夷平低樓層住宅，將部分居民移到高樓居住，遭遇地方人士反抗後才罷手。到了2017年，當局再次強拆老舊房屋，準備就地改建新的高樓住宅。

報導指出，烏魯木齊社區改造是中共強迫同化維吾爾族的最前線。

新疆自治區主席雪克來提．扎克爾日前在北京表示，民族團結是新疆經濟發展基礎。但專家表示，中共目標是加強控制新疆，意圖洗刷新疆長期反抗的形象，讓當地成為中國國家主席習近平發展國際野心的據點之一。

為實現「去極端化」目標，新疆當局已拘禁上百萬名維吾爾族人，其餘則受到大規模數位監控。中共高層宣稱再教育營是職訓中心，宣傳這是國際反恐鬥爭的創新，並駁斥上百萬人遭拘禁的說法。

烏魯木齊一名在國營資源公司任職的維吾爾族居民說，「我們無法再擁有文化」，地方官到他家中收走可蘭經後，他和家人顧及安危，從此不再去清真寺。

研究新疆的美國華盛頓大學講師雷風（Darren Byler）分析，中國政府壓制維吾爾族身分表現，同時將一部分人推向文化媚俗，試圖削弱維吾爾族人的民族連結。

1980年代以來，烏魯木齊多次發生爆炸、示威和民族衝突，2009年那場動亂導致近200人喪命。北京聲稱分離主義分子受伊斯蘭極端勢力鼓動，但學者與維權人士表示，暴力主要根源是民眾不滿中共鐵腕統治和宗教限制，維吾爾族人認為在家園日益受到排擠。

根據中國官媒，截至2015年，烏魯木齊有超過400座清真寺。近年來，許多清真寺不是關閉，就是改作其他用途，開放中的清真寺則被鐵絲網與監視器環繞，只有零星老年信徒出現。

專研中國民族政策的德國專家鄭國恩（Adrian Zenz）指出，中共目的不是消滅維吾爾族人，而是將伊斯蘭影響力從維吾爾文化之中抽離，呈現徒有空殼、缺乏內涵的文化多元表象。