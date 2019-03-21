亞洲國家僅次於阿聯 台灣全球幸福排名第25名

根據聯合國今天公布的「全球幸福報告」，在全球156個國家和地區中，芬蘭蟬聯最幸福國家。台灣排名第25名，超越日本、南韓等國，在亞洲國家中僅次於阿拉伯聯合大公國。

位於北歐的芬蘭，全國人口550萬人，以熱愛森林、湖泊與三溫暖而廣為人知。在這項全球幸福報告中，芬蘭連續第2年排名居冠。

這項研究使用調查數據，調查156個國家和地區的公民，詢問他們的幸福感受，並且根據預期壽命、收入和社會支持等指標，加以評估。

其他北歐國家以及荷蘭、瑞士、加拿大、紐西蘭與奧地利，名列前10名。

除了在各項調查指標表現亮眼外，最幸福國家的社會通常都非常穩定，自2005年迄今的幸福感受程度變化不大。

台灣排名第25名，優於新加坡（34）、泰國（52）、南韓（54）、日本（58）、香港（76），中國（93），在亞洲國家中僅次於阿拉伯聯合大公國（21）。

至於因脫歐而陷入政治動盪的英國，排名不降反升，由第19名上升至第15名。

於此同時，美國持續近年來排名下滑的態勢，今年又滑落一個名次，跌至第19名。

這份報告的作者之一、薩克斯教授（Jeffrey Sachs）表示：「今年的這份報告提供發人深省的證據，凸顯成癮在美國造成相當大的不快樂與抑鬱。」

最不幸福的國家是南蘇丹，聯合國日前指出這個國家因血腥內戰造成40萬人喪命後，60%的人口面臨食物短缺。

其他因飽受衝突摧殘的國家，像是葉門、阿富汗與中非共和國，也在排名中墊底。