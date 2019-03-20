農科院與泰國農業大學聯手加速農業育成業務

（台灣英文新聞 / 廖秋煌 報導）財團法人農業科技研究院(簡稱農科院)與泰國國立農業大學( Kasetsart University), 於 3月12日在泰國國立農業大學曼谷校本部, 簽訂「促進雙方農業科技產業育成業務與推動農業科技產業化及國際化」合作備忘錄(MOU)，宣告雙方成為農業企業育成之國際合作夥伴，加速推動臺灣與泰國間的農業科技產業交流。

此一備忘錄由農科院陳建斌院長與泰國國立農業大學Kampanart Pensupa副校長簽訂。

泰國國立農業大學以歷史悠久的農學院聞名，也是全泰國頂尖五大學校之ㄧ。根據農科院，此次備忘錄之內容包含互相引薦優質農企業進駐雙方育成中心，並提供進駐廠商產業情報諮詢、各項投資獎勵、稅務優惠、研發補助、空間與庶務服務等。

有意前往泰國發展之農企業可申請成為臺灣農科院之育成廠商，農科院產發中心將提供農企業落地後之研發、試驗、乃至設備資源等諮詢服務。透過臺灣農科院與泰國國立農業大學之育成中心的密切合作，孵化國際優質新創農企業。