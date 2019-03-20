「晶華冠軍牛肉麵」飄香日本 TSUTYA BOOKSTORE松山店、蔦屋書店東京澀谷開賣

晶華國際酒店集團持續擴大餐飲版圖，耕耘將近兩年的館外零售通路，2019年開春就有好消息！3月26日起，「晶華冠軍牛肉麵」將正式進軍日本，在東京蔦屋書店澀谷店內的WIRED TOKYO 1999餐廳開始販售，消費者可以選擇清燉或紅燒口味，每碗售價均為日幣1,200元，這是繼香港之後、晶華為品牌牛肉麵另外打開的一個海外通路；此外，隸屬潤泰集團加盟的TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店內的WIRED TOKYO也將自3月21日起獨家先行販售上述兩種口味的牛肉麵，以每碗臺幣280元起的價格，服務更多的識味老饕。

TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店自2017年11月開幕以來，其中由潤泰集團為街區改造量身規劃媲美日本代官山的街景已成為台北市觀光客必造訪文藝類型打卡地點之一。潤泰集團本次透過WIRED TOKYO日本母公司與晶華集團首度推出期間限定販售菜單，希望讓到松山地區觀光的民眾也能嘗到台灣當地知名的美食料理。此外，潤泰集團也預計進軍南台灣，以及在東區門戶計畫的重地-南港車站上方的CITYLINK南港店開設全新風貌的TSUTAYA BOOKSTORE，並同時積極醞釀未來與晶華集團的合作，希望很快可以為消費者帶來更多的美好生活提案。

為歡慶「晶華冠軍牛肉麵」首次進軍日本市場，晶華酒店也將推出牛肉麵禮盒特賣活動，3月21日至4月21日至晶華酒店azie、上庭酒廊點用兩碗牛肉麵即贈價值280元的常溫牛肉麵包乙份；於館外的故宮晶華、晶華冠軍牛肉麵坊點用任何一款牛肉麵，即可以180元的特惠價格加購紅燒牛肉麵常溫包乙份；前往微風復興館的超市購買常溫包五份、即贈冠軍牛肉麵餐券一張，購買十份即贈價值1,500元的故宮晶華國寶毛公鼎乙一個，敬請舊雨新知把握良機。

牛肉麵一直是晶華酒店人氣的美食，無論是清燉或紅燒口味，都有一定的饕客支持率，隨著觀光局的海外推廣以及來台旅客的口耳相傳，更有許多慕名而來的國際旅客都會前來指名嘗鮮。台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示：「入住晶華酒店的日籍旅客一直都占總來客數的四成左右，晶華這個品牌在日本市場擁有一定的知名度，當地消費者對於麵食的接受度很高、也知道台灣牛肉麵是代表台灣的名物之一，當我們把牛肉麵的零售市場的目標放大至海外之後，日本當然成為首選之地。能夠與位在全日本最知名的十字路口、也是人稱最美書店的澀谷蔦屋書店開啟『晶華冠軍牛肉麵』進軍日本的第一步，對我們來說是一個很完美的開始，在持續累積更穩固的產品知名度的同時，我們也會積極地洽談全日本的電商通路，希望透過無遠弗屆的網路銷售，讓台灣的美味牛肉麵普及至整個日本市場。」