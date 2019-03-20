證交所與寬量國際攜手 赴港吸引海外資金

臺灣證券交易所（簡稱「證交所」）、寬量國際及群益證券將於4月8至10日赴香港合辦海外投資說明會，香港為亞洲金融中心，也為各主要國際級機構投資人匯集之地，即便總部在歐美之基金公司，其亞洲地區之投資決策中心亦以香港為主。此次特邀集國內大型及新銳企業董總等高階主管同行，展現對本次引資活動的重視，增加國際投資人對上市公司之瞭解，提升來台投資意願。

證交所一直積極推動海外引資，促進國際資金流入，為股市引入活水。本次活動長達三天，除安排海外機構投資人與上市櫃公司高層面對面互動，證交所也將與當地投資機構分享臺灣資本市場發展現況，尤其是投資人最為關注的公司治理發展，同時說明近期推動的多項市場改革，藉此傳達我國市場與國際接軌之開放政策。也藉本次交流平台，邀請機構投資人及專家向與會上市櫃公司介紹ESG及投資人關係重要性。

證交所表示，臺灣企業具有高殖利率、高股息及旺盛成長動能等投資價值優勢，加以資本市場監理制度完善且透明度高，希望透過此行，展現參與企業價值並提高海外能見度，進而吸引國際投資人青睞。目前參與企業持續洽邀中，預計突破以往引資的規模。

證交所今年第1季已分赴香港及東京進行海外引資，接下來除持續於香港、新加坡及東京等亞洲金融中心推廣，也將前進新南向至具潛力馬來西亞及泰國等地，讓臺灣優秀企業被世界看見，也吸引更多海外投資人加入台股，幫助臺灣資本市場邁向國際舞臺。