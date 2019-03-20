總統教育獎 簡汶琪：「把困境當作路途中的休息站　新北市「擁夢飛翔14」新書發表會

新北市政府教育局今(20)日舉辦《擁夢飛翔14》 新書發表會，記錄10位勇者學子的故事， 新北市長侯友宜親臨並傾聽孩子的生命歷程，鼓勵以生命影響生命， 用無比堅毅的信念跨越阻礙。

今年入選勇者包含：2018總統教育獎獲獎者臺大電機林禹龍、 雙溪高中簡汶琪、三重高中歐芃真； 2018總統教育獎初審入選者更寮國小黃清棣、 畢業於復興國小廖軒億、崇林國中林昀俊； 106學年度新北市特殊展能市長獎永和國中畢業生洪欽彥； 106學年度優秀身心障礙學生北新國小陳泓宇；獲選為New Life天使的五峰國中孫智榮；體育表現優異龜山國小黃婞芸。

刻苦自勵的昀俊不僅努力用功、協助同學解答困難， 獲選為107學年度全校模範生。泓宇，罹患罕見疾病「 粒線體先天性代謝異常」。力學不輟的努力完成學校課業， 更透過一首首婉轉動人的小提琴曲，分享給所有的觀眾。婞芸是角力 比賽冠軍，也是溫馨圓夢計畫的主角。清棣面對自閉、妥瑞、 左股骨壞死，在數年的艱辛就醫歷程裡，激發了他藝術創作的才華， 用清純的童心展現無限的想像力。

智榮先後獲得保德信青少年志工奉獻獎、新北市服務學習楷模王， 並以擅長的小提琴演奏協助偏鄉募款活動。軒億雖因早產而失去部分 聽力，仍積極參與雅文基金會親善大使，並將藝術融入生活， 朝理想邁進。芃真在三歲時，腦幹長了星狀瘤，影響呼吸與吞嚥。 國中之後，超越自我挑戰亞特盃運動會得到佳績， 也獲得總統教育獎的肯定。酷愛推理小說的汶琪， 在國二那年摯愛的母親離開家庭，所幸在老師的關心下， 參與服務性社團、關懷慈幼，重新彩繪自己的藍天。

欽彥雖因音性聽力障礙開始配戴助聽器。 仍展現數學天份勇奪IMC國際數學競賽銅牌， 用心聽見世界的美好。獲得總統教育獎的禹龍， 現在就讀台大電機系積極參與國際志工服務。 他期許自己未來能投入人工智慧發展，盡心付出， 服務社會上需要幫助的弱勢族群。泓宇罹患罕見疾病「 粒線體先天性代謝異常」。多次來回醫院，仍力學不輟， 努力完成學校課業

新北市府希望藉由楷模青年的奮鬥故事， 對現在學子有所感動與啟發，學習生命勇者面對生命挑戰、擁有「 擁夢飛翔」的精神。