「春暖花開、讓愛飛翔―慢飛天使潤餅初體驗」親子活動

◎時間：108年3月20日(三)上午10：30-12：00

◎地點：桃園長庚紀念醫院南棟二樓復健科會議室(南四電梯口)

(桃園市龜山區頂湖路123號2樓)

◎活動聯絡人：桃園長庚紀念醫院社服組 郭智芳小姐

◎聯絡人電話：03-3196200*2647、 0978839533

◎活動流程：

時間 活動內容 10：30~10：45 長官與貴賓致詞 10：45~11：30 潤餅親子共作 11：30~11：55 營養滿分講座 11：55~12：00 大合照

接受早期療育的孩子，生活中充滿了各式課程，家長忙於接送， 能夠親子輕鬆相伴的時光其實不多。 台塑企業有感慢飛天使家庭的辛勞， 想要多創造一點親子間輕鬆互動的時光，特別於婦幼節前夕， 結合桃園長庚紀念醫院及福容大飯店， 舉辦一場不一樣的親子活動課程。桃園長庚紀念醫院蔡文鐘副院長表 示，「慢飛天使的家庭生活，常是緊湊而忙碌的， 希望透過這場有趣且應景的潤餅親子共作活動， 讓家長及孩子放輕鬆的玩，多一些美好的生活回憶。」

台塑企業暨王詹樣基金會秉持創辦人「取之於社會，用之於社會」 理念，自2006年起推動「早療服務成效提升計畫」， 運用台塑管理經驗，結合各早期療育領域專家學者，以「實證」、「 家庭」及「融合」為核心理念，以提升「機構服務質量」、「 人員專業能力」、「家長療育知能」， 開展多項台灣首開先例之早療公益計畫，截至2018年底， 計畫已投入超過6億元，約80個早療單位、 發展遲緩幼童2萬多人次受益。

本次「慢飛天使初體驗」活動有別於過去專業的早期療育研討會， 台塑企業以充滿歡樂及活潑的Formosa樂活圈專案， 從不同角度關懷慢飛天使，同時也慰勉辛苦的家長。 台塑企業提供玉米筍、胡蘿蔔及綜合菇類等三色蔬菜作為潤餅食材， 福容大飯店行政主廚鄧正中先生示範製作營養滿分的三色潤餅捲， 讓現場25位孩子與家長人手一份潤餅材料， 體驗親手製作潤餅的樂趣，共享在醫院裡的一段「美味時光」， 也能學習到清明節吃潤餅的節日習俗。

隨後安排營養師進行營養教學， 提供三色蔬菜的營養知識給家長和孩子，如玉米筍富含纖維素， 可促進腸道健康；胡蘿蔔的β胡蘿蔔素在人體內轉化為維生素A， 可保護皮膚和眼睛；綜合菇類富含多醣體， 有增強免疫力及降低癌症發生率等功效。

長期關照早療孩童的桃園長庚復健科陳嘉玲醫師表示， 潤餅豐富的食材配色與香氣，以及製作的過程， 可提供孩子多重的感官刺激，提升動機，有助於孩子認知、 手眼協調及手部動作的發展。

陳嘉玲醫師指出，根據世界衛生組織統計，「發展遲緩兒童」 的發生率約為6-8%，大約每12-16個孩子， 就有一個有發展遲緩現象。 發展遲緩兒童是指因身體或心理社會等因素， 導致一項或多項發展層面，如認知、語言、動作等能力， 較同齡孩童落後或異常的現象。

如何知道自己的孩子是否發展良好，陳嘉玲醫師建議家長可利用「 發展里程碑」去觀察孩童的日常生活表現。 發展里程碑有每個年齡層多數兒童所具備之能力， 是一般用來觀察孩子是否有發展遲緩現象的依據。若有一個（含） 以上的發展面向較一般兒童明顯落後或未通過發展里程碑， 即可能有發展遲緩情形， 建議至醫院由醫師及專業人員進行進一步的評估與治療。

陳嘉玲醫師強調，0-6歲是腦細胞發展最快速的階段， 在此階段孩童的能力在變化及進展上都相當快，若有遲緩徵兆， 能夠「早期發現、早期診斷、早期治療」，及早於這個「 黃金療育期」接觸合適的療育課程， 是幫助孩童克服遲緩的不二法門。

陳嘉玲醫師也鼓勵家長，若孩子有發展遲緩的情形，不必過於憂心， 某些接受早療的孩子，到了小學一年級， 已經追上一般孩子的發展進度，能夠正常入學。