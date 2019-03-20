「春暖花開、讓愛飛翔―慢飛天使潤餅初體驗」親子活動

◎時間：108年3月20日(三)上午10：30-12：00
◎地點：桃園長庚紀念醫院南棟二樓復健科會議室(南四電梯口)
(桃園市龜山區頂湖路123號2樓)
◎活動聯絡人：桃園長庚紀念醫院社服組 郭智芳小姐
◎聯絡人電話：03-3196200*2647、0978839533
◎活動流程：
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時間
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活動內容
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10：30~10：45
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長官與貴賓致詞
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10：45~11：30
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潤餅親子共作
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11：30~11：55
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營養滿分講座
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11：55~12：00
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大合照
接受早期療育的孩子，生活中充滿了各式課程，家長忙於接送，能夠親子輕鬆相伴的時光其實不多。台塑企業有感慢飛天使家庭的辛勞，想要多創造一點親子間輕鬆互動的時光，特別於婦幼節前夕，結合桃園長庚紀念醫院及福容大飯店，舉辦一場不一樣的親子活動課程。桃園長庚紀念醫院蔡文鐘副院長表示，「慢飛天使的家庭生活，常是緊湊而忙碌的，希望透過這場有趣且應景的潤餅親子共作活動，讓家長及孩子放輕鬆的玩，多一些美好的生活回憶。」
台塑企業暨王詹樣基金會秉持創辦人「取之於社會，用之於社會」理念，自2006年起推動「早療服務成效提升計畫」，運用台塑管理經驗，結合各早期療育領域專家學者，以「實證」、「家庭」及「融合」為核心理念，以提升「機構服務質量」、「人員專業能力」、「家長療育知能」，開展多項台灣首開先例之早療公益計畫，截至2018年底，計畫已投入超過6億元，約80個早療單位、發展遲緩幼童2萬多人次受益。
本次「慢飛天使初體驗」活動有別於過去專業的早期療育研討會，台塑企業以充滿歡樂及活潑的Formosa樂活圈專案，從不同角度關懷慢飛天使，同時也慰勉辛苦的家長。台塑企業提供玉米筍、胡蘿蔔及綜合菇類等三色蔬菜作為潤餅食材，福容大飯店行政主廚鄧正中先生示範製作營養滿分的三色潤餅捲，讓現場25位孩子與家長人手一份潤餅材料，體驗親手製作潤餅的樂趣，共享在醫院裡的一段「美味時光」，也能學習到清明節吃潤餅的節日習俗。
隨後安排營養師進行營養教學，提供三色蔬菜的營養知識給家長和孩子，如玉米筍富含纖維素，可促進腸道健康；胡蘿蔔的β胡蘿蔔素在人體內轉化為維生素A，可保護皮膚和眼睛；綜合菇類富含多醣體，有增強免疫力及降低癌症發生率等功效。
長期關照早療孩童的桃園長庚復健科陳嘉玲醫師表示，潤餅豐富的食材配色與香氣，以及製作的過程，可提供孩子多重的感官刺激，提升動機，有助於孩子認知、手眼協調及手部動作的發展。
陳嘉玲醫師指出，根據世界衛生組織統計，「發展遲緩兒童」的發生率約為6-8%，大約每12-16個孩子，就有一個有發展遲緩現象。發展遲緩兒童是指因身體或心理社會等因素，導致一項或多項發展層面，如認知、語言、動作等能力，較同齡孩童落後或異常的現象。
如何知道自己的孩子是否發展良好，陳嘉玲醫師建議家長可利用「發展里程碑」去觀察孩童的日常生活表現。發展里程碑有每個年齡層多數兒童所具備之能力，是一般用來觀察孩子是否有發展遲緩現象的依據。若有一個（含）以上的發展面向較一般兒童明顯落後或未通過發展里程碑，即可能有發展遲緩情形，建議至醫院由醫師及專業人員進行進一步的評估與治療。
陳嘉玲醫師強調，0-6歲是腦細胞發展最快速的階段，在此階段孩童的能力在變化及進展上都相當快，若有遲緩徵兆，能夠「早期發現、早期診斷、早期治療」，及早於這個「黃金療育期」接觸合適的療育課程，是幫助孩童克服遲緩的不二法門。
陳嘉玲醫師也鼓勵家長，若孩子有發展遲緩的情形，不必過於憂心，某些接受早療的孩子，到了小學一年級，已經追上一般孩子的發展進度，能夠正常入學。