2019年《財訊》財富管理大調查中， 富邦證券再度獲得廣大消費者的支持與肯定，一舉囊括「 最佳財富管理」、「最佳財富增值」、「最佳服務」、「 最佳客戶推薦」四大獎項，顯示富邦證券將財富管理內化成為企業D NA，蛻變為專業的理財顧問品牌形象，深深獲得消費者的認同。

連續二年榮獲「最佳財富管理獎」大獎， 富邦證券總經理程明乾表示，「 在券商大喊轉型為財富管理券商之際，富邦證早已全員植入財富管理 DNA，協助客戶平衡資產配置」，富邦證券凝聚團體作戰意識， 讓整個業務團隊動起來，透過輔銷、投顧及稅務顧問等專家團隊， 傾力將所有資源提供給分公司及業務同仁， 強化營業員對理財商品運用的能力，活用組合股票、債券、基金、 保險等各項理財商品做為資產配置，提供一站式的財富管理服務， 為客戶創造資產成長價值。2018年度富邦證券在理財業務的業績 表現亮眼，海外股票交易量達2,049億元， 海外債全年交易量也達164億元。

值得一提的是，有別於銀行或是證券競業的理財思維， 富邦證券以風險控管與資產配置為出發點，尤其是在高資產客戶， 當理財商品越趨多元化，財富管理與稅務就更加密不可分。 而富邦證券早已成立專家團隊，聘任有四大會計師事務所個人稅9年 經歷，並有銀行及證券跨平台工作經歷的陳秋蘭協理擔任稅務顧問， 像家庭醫師第一時間診斷客戶狀況，提供精準的專業服務， 後續的財富管理資產配置也會更周延，客戶當然有感， 也是此次獲得「最佳服務獎」及「最佳客戶推薦獎」 獎項的關鍵之一。

富邦證券理財業務督導副總姚淑麗指出， 富邦證券善用券商本身的優勢，透過「雙向借券、不限用途借貸」 等新種業務，創造出差異化財富管理服務， 希望客戶來富邦證券投資理財，不僅賺取股利、資產配置， 更能達到資產活化再升級，幫助財富增值，亦是本次獲得「 最佳財富增值獎」的主因。富邦證券2018年財富管理新種業務經 營成效有目共睹，整體借券餘額年增率達18%， 不限用途借貸餘額則成長244%。

未來富邦證券也將持續挖掘客戶未被滿足的需求， 用專業為客戶的投資風險把關，不斷推出讓人驚豔的金融創新功能， 創造打動客戶內心的有感服務， 成為投資人心中理想的財富管理夥伴。