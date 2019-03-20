MEET TAIWAN計畫　促印尼Indoparts千人來台獎勵旅遊

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）經濟部國際貿易局委託外貿協會執行的「MEET TAIWAN計畫」，成功協助促成印尼前2大汽車裝配及製造公司Indoparts於今（2019）年3月10至14日來台辦理獎勵旅遊，共有1,030名績優員工及經銷商來臺，創下Indoparts有史以來最大規模海外獎勵旅遊紀錄，更將3年一度的頒獎大會移師臺灣舉辦，帶進滿滿的人潮及商機。

Indoparts一直是臺灣汽車零配件產業的好夥伴，過去多次受外貿協會邀請來臺參加台北國際汽車零配件展(AMPA展)並採購。在雅加達台灣貿易中心及「MEET TAIWAN計畫」同仁的共同努力下，協助促成本次千人大規模來臺獎勵旅遊活動，也進一步加深Indoparts與臺灣的友誼。許多首度來臺的團員對於臺灣交通的便捷、都市的友善與豐富的人文和生態環境讚不絕口，相當期待再次來訪臺灣。

近年來在政府大力推動新南向政策下，吸引許多東南亞企業團體來臺辦理大規模獎勵旅遊，例如，雅筑國際股份有限公司及馬來西亞賀寶芙等，皆曾來臺舉辦千人獎勵旅遊活動，「MEET TAIWAN計畫」也將持續透過各項推廣活動，行銷推廣臺灣會展暨獎勵旅遊環境優勢，提升臺灣整體知名度，吸引更多海外企業來臺辦理會議活動。