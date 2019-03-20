〈時評〉泰坦故事的省思

根據 希臘 神話，很久很久以前曾經有一段時期世界是由 泰坦 族(Titans)統治，這段時期號稱為「黃金時代」(Golden Age)。據說 泰坦 族的成員都很高大，所以又稱為「巨人族」。經過不知多少歲月， 泰坦 族生兒育女，產生了下一代的神祇；其中， 泰坦 族成員 克洛諾斯 (Cronus)的小兒子 宙斯 (Zeus)率領同輩的神祇們起來造反，推翻了 泰坦 族，史稱「神祇- 泰坦 之戰」。 宙斯 奪權成功之後，將所有的 泰坦 族禁錮在地底深處，讓他們永不見天日。

在古 希伯來 人的經典當中，也有「巨人族」的記載；例如在《創世紀》第六章第4節中就有「הַנְּפִלִים הָיוּ בָאָרֶץ」的經文，意思是「那時有巨人族在地面上」(或翻譯作「在地底」)。

雖然 泰坦 族的傳說已經年代久遠，但是在現代文化中仍然可見其遺緒。例如我們太陽系的土星(Saturn)，其命名可以遠溯至 泰坦 族成員 克洛諾斯 ；而土星的最大一顆衛星就被命名為「泰坦」。又如在地球上含量頗豐(在所有元素當中，豐度排名第十)的金屬元素「鈦」(Titanium)也是以 泰坦 來命名。

或許大家最熟悉的是1912年在北 太平洋 與冰山擦撞導致沉沒的巨大郵輪「 鐵達尼 號」，她的本名「Titanic」正是來自「泰坦」。

由於古籍中普遍有「巨人族」的記載，因此引起一些考古學家的興趣；尋找巨人們的化石或遺物成了他們追求的聖杯。從19世紀末以來，不斷有考古學家聲稱他們已經找到了傳說中的巨人族化石，並且還估計這種巨人的身高約有4米；但是其真實性至今仍受科學界的質疑，或根本否定。

今天，我們在電視或網路上偶爾也會看到「發現」巨人族化石的報導，有的還附有照片為證。事實上，這些照片中所謂的巨人骨骸幾乎都是現代人骨骼的比例放大版。從普通物理學的角度來看，這樣的「巨人骨骸」是不可信的！

道理很簡單。舉例而言，若一巨人身高為4米，現代人平均身高為1.7米，則兩者身高比為4米/1.7米，約等於2.4倍。假如將現代人體型按比例放大2.4倍，那麼體重將會變成原來的13倍左右；也就是說，他的體重將會接近1,000公斤！假如巨人的腿骨沒有特別粗短的話，將無法承受這樣的重量。

看看大象或河馬，就知道大型動物的腿應該佔身體怎樣的比例。因此，假如照片中的巨人骨骸形狀沒有接近這樣的比例，肯定照片是假的，是變造的。

然而在我們社會當中，仍然有不少人無法判斷這類資訊的真假，不但自己信以為真，而且到處作二手傳播。所謂的「網路流言」就是在這種情況下在網路上到處流竄。令我們憂心的是上面所舉的例子恐怕只是冰山的一角；事實上，各式各樣的網路流言氾濫成災，已經對我們社會產生諸多不良的影響；嚴重者甚至於對國家安全造成危害。

或許有人倡議透過立法，對製造、傳播網路流言者科以罰則；但無論此法可行或不可行，都只是治標的辦法。俗云：「謠言止於智者」；根本之計，還是要透過加強科學教育，培養大眾正確的科學知識，以及獨立思考、判斷的能力。