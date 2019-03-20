印度：印巴衝突升級時 航艦核潛艦待命作戰

印度與巴基斯坦戰機2月27日發生空戰，雙方緊張升溫。印度海軍三月18日罕見發表聲明證實，海軍一度在緊張升級時，把航空母艦戰鬥群和核子潛艦由演習模式轉為作戰模式。

印度「商業標準日報」（Business Standard）今天引述海軍消息來源說，在印巴關係因先前恐攻及空戰陷入緊張之際，印度海軍曾把航空母艦維克拉姆帝亞號（INS Vikramaditya）航艦戰鬥群和向俄羅斯租借的阿古拉級（Akula class）核子動力攻擊潛艦，以演習名義部署在鄰近巴基斯坦海域的阿拉伯海。

印度海軍消息來源指出，包括航艦戰鬥群和核子潛艦部署，印度共有60艘海軍艦艇、12艘海岸防衛艦和60架飛機參加上述演習，但隨著印、巴緊張升高後，上述演習就轉變為阻止巴基斯坦海軍進攻印度的部署。

印度海軍今天稍後發表聲明表示，由於印度和巴基斯坦的緊張局勢升級，印度海軍的主要戰鬥部隊，包括維克拉姆帝亞號航艦戰鬥群、核子潛艦和其他數十艘艦艇和飛機，都迅速從演習模式轉換為作戰模式。

此外，新德里電視台（NDTV）指出，在印度海軍上述罕見的聲明中，顯示海軍艦隊當時很快就轉變為針對巴基斯坦的全面備戰狀態。

在印巴緊張關係升級時，外電曾引述西方外交官和政府消息人士說，印度一度威脅要向巴基斯坦發射至少6枚飛彈，但巴基斯坦還擊稱，會以3倍的飛彈來回應。

印度外交官透露，白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）2月27日晚間曾與印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）通電話，試圖緩解印巴兩國之間的緊張關係。

此外，美國國務院副發言人巴拉迪諾（Robert Palladino）在3月5日的記者會上說，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）直接主導外交對話，在緩解印巴緊張關係上扮演重要角色。

NDTV指出，印度核子潛艦「殲敵號」（INS Arihant）和「查克拉號」（INS Chakra）原本都部署在臨近孟加拉灣的維沙哈巴南（Visakhapatnam）港，但考量要瞄準且擊中巴基斯坦的目標，「殲敵號」因飛彈射程關係必須部署到阿拉伯海。

雖然巴基斯坦1日釋放遭俘虜的印度戰鬥機飛行員後，讓印巴緊張降溫，但NDTV引述消息人士表示，印度和巴基斯坦的空軍和防空系統仍處於非常高的警戒狀態，戰機也都在各自的領空積極活動。