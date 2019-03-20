海廢問題危及動物存續　擱淺花東的柯氏喙鯨一屍兩命

（台灣英文新聞／林靜怡 綜合報導）日前花東海灘連續三起鯨豚擱淺事件，海洋保育署與中華鯨豚協會19日進行擱淺柯氏喙鯨胃內容物清理檢查，盤點發現胃內充滿大量人造垃圾，和16日擱淺於菲律賓海灘上的鯨魚情況極為相似。海保署提出警告，海洋垃圾問題已刻不容緩。

海保署表示，13日擱淺的熱帶斑海豚，體長172公分，屬青少年雄性個體，除幼胸鰭及背鰭在岸上遭流浪狗啃咬而有缺損外，外表無其他明顯外傷，胃內有大量未消化食物殘留，並無明確的致死原因。

該署指出，15日擱淺的雌性柯氏喙鯨，身長565公分，外表有幾處被達摩鯊咬傷的傷口，屍體浮腫，除了肝臟沒有明顯肉眼病變，肺部氣管及支氣管有凝血塊，腎臟多處有寄生蟲。昨(19)日深入對柯氏喙鯨胃內容物清洗檢查，結果共發現6個塑膠袋、4個麻布袋、硬質塑膠片1塊、數團殘繞在一起顏色粗細不一的帶狀塑膠、2條粗細不一的魚線，以及許多塑膠碎片。

由於胃內仍有魷魚嘴，推測仍能進食。因為病理檢驗尚未完成，無法直接斷定這隻喙鯨是攝入過多人造垃圾而導致死亡。最令人遺憾的是，牠體內懷有一隻達165公分的胎兒。

海保署說明，巧合的是3月16日，在距離台灣不遠的菲律賓，也同樣發生一起柯氏喙鯨擱淺事件，經由研究人員解剖後發現，該鯨魚胃中有40公斤人造垃圾，包括麻布袋、種植用果樹袋、購物塑膠袋等，是菲律賓團隊在鯨豚體內發現塑膠量最多的一次。

海保署呼籲，從國內及菲律賓的個案來看，海洋廢棄物問題對海洋野生動物的存續造成莫大危脅，這些塑膠廢棄物與人類的使用行為有高度相關。

海保署目前除了請港口管理單位確實督促船員，勿隨意丟棄生活垃圾於海洋外，也於19個臨海縣市成立環保艦隊，鼓勵漁民對自己產生之生活垃圾自我管理，協助清理海上廢棄物攜回岸上處理。同時建議各縣市可比照宜蘭縣政府，訂定漁船廢棄物清理回收自治條例，落實管理漁船生活廢棄物。除此之外，也提醒國人要保育海洋，可由自身的減塑行動開始，為了大海的未來，及時採取行動，避免情況惡化。

▲柯氏喙鯨胃內全部內容物。(圖片由海洋保育署提供)