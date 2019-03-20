越南國際包裝展 臺灣為第二大參展國

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）越南最具指標性的食品包裝及加工機械展-第14屆「越南國際包裝暨食品加工展(PROPAK Vietnam 2019)」，3月19日至3月21日將於胡志明西貢國際會展中心展出，臺灣亦躍升為本展第2大參展國。



臺灣和越南之經貿合作關係穩定且良好，去年兩國雙邊貿易超過163億美元，較2017年同期增加7.2%。我國為越南的第6大貿易夥伴，越南是我國第15大出口市場。我國食品加工及相關製造機械，在價格與品質都具有國際競爭力外，現代化、低耗能、跨領域的設備、優質售後服務等優勢，使得臺灣食品機械在亞洲市場具有無可取代的地位。



同時，隨著工業4.0發展，智慧製造浪潮帶動下，食品包裝及加工機械廠商亦邁向自動化與客製化生產趨勢。包裝機械的應用領域橫跨各行各業，包含食品、醫藥、民生工業等，由於包裝種類、材質十分多元和複雜，不同產業別對機械要求程度亦有所區別，臺廠與時俱進致力於高速自動化包裝機的開發，及工業4.0整廠自動化設備的規劃能力，為台廠立於不敗之地的關鍵。