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30年來首見！ 台北市立動物園6/19起休園10天

動物園從圓山搬遷到木柵超過30年，多年來僅除夕一天不對外開放。

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By 宇妍,台灣英文新聞－編輯
2019/03/20 14:56

休園期間，動物園將進行棲架維護重整等修繕工作。圖/官網

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北市立動物園去年(107年)透過「台北市政府 i-Voting」開放投票，結果有9成8的民眾支持動物園增加「不對外開放」的時間。動物園今(20)日宣布，將於6月19至28日（共10日）暫停開放。

園方指出，動物園從圓山搬遷到木柵超過30年，多年來僅除夕一天不對外開放。為了進行必要維護，園內室內館安排在每個月不同星期的週一輪流休館（遇假日則順延隔日休館）。

在全年持續營運的狀況下，萬一遇到園區內相關設施與環境需要整修或保養時，只能透過協調施作的時間與空間，以分區方式進行。但這樣的模式，往往會使工期與費用增加，對動物的干擾也相對延長。

在民眾網路投票支持下，動物園決定首度實施休園，除農曆春節除夕日維持不對外開放參觀外，今年(108年)6月19日（三）至6月28日（五），共10天不對外開放參觀。休園期間，動物園將進行棲架維護重整、粉刷、水池防漏等修繕工作，以期提升遊客參觀品質、減少對動物的干擾與提升動物福祉。

動物園建議，距離6月19日（三）不對外開放的日子還有90天，大家不妨趁著春暖花開的時節多到動物園走走，深吸幾口芬芳的空氣，晒晒和煦的陽光，儲存滿滿的精力，整裝待發迎向下半年度的挑戰！
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