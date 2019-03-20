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台灣廣泛使用除草劑「年年春」 加州法院再判有致癌疑慮

這是繼去年以來，第二起對孟山都除草劑「年年春」的不利判決

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By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2019/03/20 13:56
孟山都出產年年春除草劑（圖／美聯社）

孟山都出產年年春除草劑（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）孟山都（Monsanto）出產的除草劑「年年春」（Roundup）究竟有無致癌疑慮，已成為美國數百件相關訴訟的攻防焦點。舊金山聯邦法院19日裁定，此款農藥就是造成加州一名男子致癌的主因。

美聯社》報導，70歲男子Edwin Hardeman於1980年代至2012年間，在自家草坪使用年年春除草劑。他於2015年確診罹患「非霍奇金氏淋巴瘤」（Non-Hodgkin lymphoma, NHL），指控孟山都旗下這款除草劑就是使其罹癌之元兇。

這是第二宗判定年年春害人致癌之案例，去年8月，一名罹患該癌症之除草工人亦告贏孟山都，獲舊金山法院判賠2.89億美元之天價，而後賠償金減至7,800百萬美元，目前全案仍在上訴中。

日日春的主要成分為嘉磷塞（Glyphosate），又譯為草甘膦。孟山都堅稱多項研究顯示，該成分並無安全疑慮。判決一出，其母公司拜耳（Bayer）發表聲明，強調科學證實嘉磷塞農藥不會致癌。

此款農藥獲全球各地廣泛使用，160餘國皆有銷售。然而，屬世衛組織的法國國際癌症研究署（International Agency for Research on Cancer）卻於2015年將嘉磷塞列為致癌因子，也因而引發了國際關注以及安全性論戰。

美國環保署表示，只要依使用規則，此農藥並無疑慮。去年聯合報報導，年年春占台灣所有除草劑用量之一半，當時農委會防檢局長馮海東指出，國內對年年春是否致癌依舊意見分歧，並未規畫禁用，只推廣減少使用。
孟山都
年年春
嘉磷塞
草甘膦

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