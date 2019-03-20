夕陽、海灘、市集！漁光島藝術節打造「新樂園」　歌后徐佳瑩開幕晚會獻唱

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）2019漁光島藝術節以「海島新樂園」為題，由都市藝術工作室邀請7組藝術家，打造10座地景藝術裝置，規劃海島新市集等活動，將於30日台南市安平區漁光島登場。

第2屆「漁光島藝術節」將在擁有迷人海景及無敵夕陽的府城安平港南側的漁光島登場，展期共23天。今（2019）年從「樂園回憶」出發，以「海島新樂園」為主軸，試圖結合「兒時回憶」、「自然地景」與「樂園想像」來討論漁光島的過去、現在及未來。

主辦單位都市藝術工作室邀請7組藝術家，創作10座與地景結合的創意藝術裝置，包含第一屆漁光島藝術節中，打造超高人氣作品「迷霧森林」的創作者游文富、參與阿姆斯特丹藝術燈節的UxU有用主張、新銳設計團隊彡苗空間實驗等，藉由藝術裝置，把台南市漁光島變成一座充滿想像力、有趣的「海島新樂園」，並發展出屬於台南市的離島藝術文化。



開幕演唱會主唱為徐佳瑩（圖/主辦單位）

值得一提的是，今年將邀請歌后徐佳瑩（LaLa）擔任開幕演唱會主唱，將帶來「身騎白馬」及「失落沙洲」等經典名曲，盼在她的輕柔歌聲之下，帶領大家憶起當年，找回那個最單純、快樂的自己，將於台南市安平區漁光路展開近一小時演唱，此活動為免費入場。

另外，活動也將舉辦漁光。海_漁網再生工作坊，主辦單位想邀請大家在台南漁光島的春日海岸，一起利用回收的舊漁網編織重塑成燈籠般的漁網吊燈，點亮夜裡海岸的燈火，透過光線投射網狀的光影，讓海風吹動漁網如浪花般在港邊擺動，重新感動漁船燈火在海上的夜光閃閃。

此活動也安排免費接駁專車接送，更多詳情請上臉書查詢。



2017漁光島藝術節裝置藝術（圖/漁光島藝術節）



2017漁光島藝術節裝置藝術（圖/漁光島藝術節）



2017漁光島藝術節裝置藝術（圖/漁光島藝術節）