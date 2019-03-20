作育英才獲外僑永居證 美國學校校長蘇珊娜樂在臺灣

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）臺北馬禮遜美國學校校長蘇珊娜(Ms.Susanna Myburgh)女士於今(108)年申獲外僑永久居留證，內政部移民署於3月20日特別舉辦一場溫馨的發證儀式，並邀請遠自美國來臺探親的蘇珊娜雙親參與，對她致力於在地教學表達感謝及肯定。

蘇珊娜表示，教育是因材施教，未來也將持續投入心力在臺教育幼苗。

蘇珊娜的父親也是一名老師，在耳濡目染下，她從小就對「教學」充滿熱情，連遊戲時都以扮演弟弟及布偶的老師為樂。102年她辭去美國公立學校的教職，因緣際會遠渡重洋來到臺灣工作，原本只打算短暫停留體驗異鄉生活，沒想到自此愛上臺灣。

蘇珊娜來臺一開始任教於私立語言補習班也因其優良的教學表現之後輾轉進入臺北馬禮遜美國學校，就經校方拔擢為校長。

她表示，教育是她熱愛的工作，而在工作上能發揮專長並從中獲得成就感是很重要的，也是她始終保持熱誠的原因，而這樣的理念也套用在她的教學中，她致力提供學生多元學習的管道，鼓勵學生透過實際操作的學習方式多方嘗試，使他們能從中自行發掘所長及愛好，進而預劃自己的生涯發展。她同時也強調，教育應該是因材施教，而不是讓孩子們覺得自己即使盡了最大的努力卻還是甚麼都做不對!

至於當初為何選擇在臺灣居留，蘇珊娜說自己本來就喜歡旅行、體驗異國生活，但在出發之前對這片土地的印象全由曾來臺旅遊的朋友口述，還有網路上搜尋的圖片拼湊而成，直到來臺切身體驗在地生活後，因深刻感受到臺灣人對外國朋友的親切，加上政府積極創造友善外國人的環境，讓她深受吸引，不知不覺就待了超過5年。

今年更決定申請在臺永久居留!對於申獲在臺永久居留權，她開心之餘，表示未來也將持續投入心力在臺灣的教育工作。

移民署臺北市服務站黃齡玉主任表示，臺北馬禮遜美國學校做為移民署策略聯盟學校的一員，這次特地藉蘇珊娜校長在美國的父母來臺探親之便頒發永久居留證，一方面表達政府對專業人才的尊重，一方面也對她在臺的貢獻表達感謝。