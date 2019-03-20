與美官員閉門會議　柯文哲提台灣價值與「五個互相」

（台灣英文新聞/國際組 綜合整理）台北市長柯文哲在華府當地時間19日與美國國安會、國防部、國務院官員會晤。他說，美國還是台灣最重要的盟友，並向美方表達台灣核心價值為民主自由，也提到「五個互相」。

中央社報導，柯文哲是在結束國務院拜會後接受媒體訪問，做上述表示。

與會者有國務院代理亞太副助卿史墨客（Hanscom Smith）、美國在台協會華盛頓總部執行理事羅瑞智（John J. Norris Jr.）、國務院台灣協調處副處長戴德年（Daniel K.Delk）。

美國在台協會（AIT) 今(20)日上午10時左右，也在臉書分享美國國務院東亞暨太平洋事務局(EAP Bureau)推特的PO文，推特文中附有代理副助卿史墨客與台北市長柯文哲會晤的照片。AIT臉書PO文指出

代理副助卿史墨客與台北市長柯文哲會晤，探討如何進一步促進美國與台灣廣泛、緊密和友好的商業文化關係。

至於柯文哲被媒體問及會談內容時，他說，既然是閉門會議，就不會向外透露。不過「有一點很重要，美國還是台灣最重要的朋友」。他也表示，從來沒有一個外科醫師當政治家，所以美方對他感到好奇是理所當然。

有媒體追問他向美方表達哪些價值，柯文哲說，「我們還是會重申，民主自由還是台灣最重要的核心價值」；他也表示，有提五個互相，即「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」。

由於哥大東亞所教授黎安友（Andrew Nathan）曾說，若柯文哲與華府能取得諒解，或許華府會覺得柯文哲是個可接受的總統參選人。有媒體就此詢問柯文哲，與美國官員會晤後是否有這樣的感受。

中央社引述柯文哲表示，美國不會干涉他國內政，特別是職業外交官或國防部官員，對方有一定分寸，所以不會詢問他這件事。

另外，有媒體詢問柯文哲，與美方官員會晤後，是否依舊認為美國總統川普會賣台。柯文哲說，儘管美國人內部有很多意見，但美國是一個成熟的民主國家，「我說，不用擔心」。

19日上午柯文哲先到布魯金斯研究院（Brookings Institution）與美國在台協會前理事主席卜睿哲（Richard Bush）等人，進行約2小時閉門會議，隨後進入白宮國安會所在地的艾森豪行政大樓，與美方官員會面。

柯文哲比預計會面時間提早約20分鐘抵達。中華民國駐美代表處，也派員送柯文哲至國安會入口。柯文哲市府團隊一行，包括國際事務委員會執行長楊慶輝、副發言人陳冠廷及市長室聘用研究員陳建璋在內、在翻譯陪同下，共5人進入艾森豪行政大樓。

柯文哲隨後也在臉書貼文，表示「今天是訪美之旅第三天，我們的行程來到白宮，與國防部與國安會官員會晤」，並標註「繼續嗡嗡嗡」。

柯文哲沒有透露在國安會與哪些美方官員會面。據了解，和鄭文燦及林右昌到訪時相同，白宮國安會派負責台灣、中國與蒙古事務的主任簡以榮（Ivan Kanapathy）與柯文哲會談，簡以榮是美軍陸戰隊出身，曾派駐台灣。

另一方面柯文哲19日也與AIT前理事主席卜睿哲等人進行閉門會議，會後表示雙方簡單交換意見，他表述兩岸一家親論述是釋出善意，不激怒中國，回過頭準備經濟與國防。

柯文哲18日晚間抵達華府，19日展開一連串訪問智庫行程，上午9時至11時在布魯金斯研究所（Brookings Institution）與卜睿哲（Richard Bush）、戰略暨國際研究中心（CSIS）專家葛來儀（Bonnie Glaser）等人進行閉門會議。

會議結束後，柯文哲與卜睿哲接受訪問時說，雙方簡單交換意見，但因為屬於閉門會議，所以在離開會議室後必須忘了一切，「現在，我忘了」（now, I forget）。

有媒體詢問美方對其兩岸關係論述是否表達觀點與立場，他說，布魯金斯研究所是智庫，偏向學術與顧問性質，非美國官方機構，通常不會給予建議。

柯文哲也表示，他在會中所提的兩岸一家親論述，是對中國釋出善意，只是回過頭還是要準備經濟與國防。「我們也沒有要去激怒中國，或跟他對幹、對嗆。」

卜睿哲說，「我們有簡短輕鬆的討論」，雙方溝通良好，非常高興能與柯文哲會談。

對於媒體詢問柯文哲與葛來儀的誤會，他說：「講清楚就好。」

去年(2018年)有媒體報導，柯文哲受葛來儀邀請訪美，葛來儀為此發聲明澄清，指自己去年12月7日與柯文哲會面，並未提出邀請，未試圖說服他訪問華府，她認為柯文哲的幕僚有人決定扭曲事實，讓外界以為戰略暨國際研究中心與她都支持柯文哲競選總統。

柯文哲則指該報導是假新聞，查清楚後會對外說明。台北市長柯文哲16日至24日赴美參訪。