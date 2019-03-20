誠品畫廊前進巴塞爾藝術展　劉小東低物慾創作表生命厚度

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國際藝術盛事巴塞爾藝術展將於香港展開，台灣誠品畫廊也將展出中國藝術家劉小東個展，帶去近30件油畫、水彩、版畫等，其中，特為此次創作的油畫，見證他從簡單生活追求精神滿足的想望。

誠品畫廊將在今年的香港巴塞爾藝術展帶來劉小東個展，展出他帶有社會意義的大作和人像畫、受路易威登之邀前進非洲所繪製的水彩作品，以及從2008年至今十年間所創作的近30件油畫、水彩、版畫系列和紙上作品等。

此次，展覽中有數件特別為此展創作的油畫，見證了藝術家從簡單生活追求精神滿足的想望。

誠品畫廊表示，劉小東所畫大多是日常生活場景和物質生活境遇，畫他所接觸到的人，用他的眼睛敏銳地搜索著當下現實中的個體生活型態。作品總是源於他沉浸在都市生活中積極的感受，在反映社會平民百姓的同時，也寄寓了對他們的認同和理解。

誠品畫廊說明，劉小東筆下的人物充滿著現實生活中萌發和湧動的生命力量，一股內在的生命力從畫面中漲溢出來。作為身體力行的實踐派藝術家，劉小東不滿於待在工作室創作，總是選擇親臨前線現場勘探常民的生活現實。

劉小東曾說過：「藝術家要行動，要克服知識份子的矯情，真的像勞動人民一樣，去流汗、去現場體驗。」因此他縱入時代的洪流，到變遷中的城市以現場寫生記錄自己的觀察，凝練有力的筆下，捕捉到每一個平凡人平凡物所蘊含的生命厚度。



劉小東油畫作品「我家院子裡的柿子」（圖/誠品畫廊）

此次展出的新作以蔬菜與果子等再尋常不過的食物為繪畫對象。逝去的中國詩人海子詩作「面朝大海，春暖花開」中寫道：「從明天起，關心糧食和蔬菜；我有一所房子，面朝大海，春暖花開」，劉小東便以繪畫作品呼應海子將明天的幸福生活降到俗世生活的最低限，不再為塵世繁瑣所羈絆的期盼。

為展現劉小東寬廣的創作類型和主題，此次展覽將同步展出劉小東重返故鄉金城，記錄舊時玩伴和景物的「金城小子」版畫；以中立而冷靜的視角述說印尼的過去與現在的「記憶樹」系列；和受路易威登邀約於南非創作，用水彩和宣紙呈現非洲大陸上的生猛風貌和人文精神的寫生作品等。