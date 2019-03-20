印尼新住民Ibu阿母 感心關懷成移工異鄉心靈慰藉

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）來自印尼的新住民孫尤妮有著林園區中芸港漁工口中「阿母Ibu」之稱，她總是在雜貨店收工後無償地帶領著港區內需要就診的外籍漁工就醫，確保漁工在健康狀態下出海，提升海上作業的安全，熱心的義舉深獲得漁工船主的一致好評與信任。

移民署高雄市第一服務站「到府關懷、宅配愛」行動服務列車，於3月13日下午聯合林園區戶政事務所前往中芸港關懷尤妮及外籍漁工，並在她的協助下順利完成外籍漁工在台居留權益宣導，並實地至霖園醫院瞭解漁工就醫情形。

在尤妮的引導下，高雄市第一服務站行動服務列車來到了中芸港區漁工休憩之處，只見她邊拍手邊吆喝者「yuni」，漁工們便開始往宣導處聚集，她並協助翻譯有關「移(漁)工在台居留權益須知」、「人口販運防制概念」及「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案」等宣導事項。

眾人對漁工為何如此信賴尤妮感到好奇，她笑著淡然表示，剛搬來中芸港居住時，發現港區有許多印尼籍漁工都有因為語言不通及不知道如何就醫的困擾，基於同鄉情誼就主動無償接送漁工就醫，許多船主因而放心地給予漁工病假。前陣子她生病住院期間，還引起船主及漁工一些小恐慌。

移民署行動服務列車隨後開往霖園醫院，實地瞭解漁工就醫情形，該醫院院長吳興家表示，漁工因工作環境影響，除了感冒等常見病症外，普遍患有皮膚炎與尿道炎，尤妮負責幫漁工溝通，表達正確的病徵，大家都很敬佩她的善行，偶有漁工獨自就診時，也會請她前來協助做醫療通譯，真的非常感謝她。

高雄市第一服務站代理主任黃志隆表示，目前臺灣移工人數已有70萬4,439人，其中高雄市移工人數即達5萬5,565人，移民署關懷的對象，不僅限於新住民，更擴大關懷移(漁)工，轄區服務站會不定期前往移(漁)工工作地、宿舍或聚集區域進行權益宣導及居留諮詢，對於港區不易就醫區域，也會聯合慈濟人醫會前往屏東東港、前鎮漁港及高雄收容所等地進行義診服務，以維護移(漁)工朋友就醫權利。