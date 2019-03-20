北海道中標津空港首來台　攜特色伴手禮促觀光

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）北海道中標津空港利用促進期成会首次來台舉辦「來來道東 媒體見面會」宣傳根室地區，因應日本政府推出的「Visit JAPAN地方合作計畫」，邀請旅遊達人工頭堅，偽日本人May分享於道東的所見所聞與其魅力。



「北海道中標津空港利用促進期成会」首度來台推廣赴日旅遊（圖/主辦單位）

根據日本政府「Visit JAPAN地方合作計畫」，2018年10月邀請了台灣知名部落客工頭堅以及May到訪東北海道根室地區訪問，因應今（2019）年北海道旅遊旺季即將展開，當地主辦單位「北海道中標津空港利用促進期成会」，首次來台舉辦「來來道東 媒體見面會」宣傳根室地區。

北海道道東地區，主要是根室振興局轄下的根室、別海、標津、中標津、羅臼等市與町所組成，特產為畜牧業，以及漁業。北海道中標津空港利用促進期成会有鑑於Facebook、IG等SNS（社群網路）的崛起，對於民眾出遊決策，有著顯著的影響力。

主辦單位表示，位在北海道道東地區的根室市，是日本最東邊的城市，也是距離日出最近的城市，每年都會有許多的來自國內外的旅客特地前往根室的納沙布岬拍攝第一道曙光。站在這裡也可以同時看到鄂霍次克海和太平洋兩個海的潮起潮落，特別景致令人流連往返。另外，漁獲豐富的根室港，有特有的花咲螃蟹、秋刀魚及全日本上岸量最大的肥美鮭魚。



鮭魚為北海道道東地區的根室市特產（圖/主辦單位）

因此在去年底藉由邀請旅遊達人造訪，盼吸引自由行觀光客，多加利用位於東北海道的門戶「根室—中標津機場」，前往「道東」各地。而對於台灣民眾而言，最常透過東京、札幌進行轉機，由東京羽田機場飛行時間約1小時40分鐘、札幌新千歳機場飛行時間約55分鐘，即可直達根室—中標津機場之航線，對旅客來說是便利的選擇。

在媒體見面會現場中，也邀請旅遊達人工頭堅，以及自稱偽日本人May，分享於道東的所見所聞與其魅力。身為資深部落客、旅遊媒體「旅飯」創辦人及米飯旅行社負責人的工頭堅表示，他曾經兩度應邀造訪道東，見到的是完全不同於日本其他地區的風景，吃到的是豐富的農場與冰海美味，甚至有來到世界盡頭的感受；當時剛從冰島旅行回來的Jamie，則是驚訝地發現道東的地貌，讓她聯想到冰島的美景。

另外，擅長於風景攝影的May，更興奮地來到攝影迷心中的聖地—開陽台附近的「北19號Milky Road」，為旅伴留下令人驚豔的外拍相片。三人在旅途中共同想出「來來道東（Rai-Rai-Do-To）」宣傳詞，並被主辦單位驚喜採用，成為本次見面會名稱。

為了讓大家更加了解道東豐饒的物產，當天活動現場也提供試吃從根室地區帶來的美味食材如，酒、咖啡、牛奶羊羹、起司等，盼帶領大家從味覺感受道東地區的美好。



主辦單位透露，在中標津最道地的乾杯方式，就是用牛奶來乾杯（圖/主辦單位）