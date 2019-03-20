「味覺 · 法國」3/21登場　台灣17家餐廳和全球創意永續料理

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）全球美食慶典「味覺·法國」將在3月21日登場。全球5大洲150個國家的5000位法式料理菁英主廚，將以普羅旺斯地方料理為主題發揮創意，為愛好美食的人們精心製作佳餚，台灣也將有17家餐廳參加。

法國在台協會表示，今年的活動與以往不同的地方有二。第一，活動時間延長為4天。從3月21日到24日，人們可以品嚐不同餐廳推出的美食大餐。第二，今年呼應巴黎氣候高峰會作出的結論。除提倡減塑之外，也請所有主廚在廚藝中注入「永續料理」的精神，從備料與技術尊重自然資源以及環保概念，盡量利用在地食材。活動也鼓勵在烹調過程中採取少油、少糖、少鹽原則，以維護人們的飲食健康。

法國在台協會還說，台灣從2015年就開始舉辦「味覺·法國」，參加的餐廳逐年增加，今年有17家分佈在北、中、南還有澎湖與金門縣。另外，每年在不同縣市舉辦的3月21日的法式晚宴，以帶入台法共享的價值與合作意義，今年將移師基隆市。當天晚宴的菜單將由「經國管理暨健康學院-餐飲廚藝系」三位年輕主廚傅昭蓉與簡于傑等人設計。

「味覺·法國」活動是法國外交部與名廚亞蘭·杜卡斯(Alain Ducasse)聯手在2015發起。在精神上，希望能傳承1912年現代法式料理之父奧古斯特•艾斯葛非(Auguste Escoffier)所發起的「伊比鳩魯晚餐」(Dîners d’Épicure)的宗旨：「美食是一種愉悅的分享。」

在當代的意義上，由於聯合國教科文組織在2010年把「法國美食大餐」(Le repas gastronomique des Français)列爲世界文化遺產，所以希望透過「味覺·法國」活動推廣法國美食文化與法式生活藝術。

台灣17家餐廳名單如下：

A table / 樸食

A Table / 台南法國小酒館

Bang Bang Banana / 莫子嗜物所

Chateau Zoe / 酒窖餐廳

Delys & Sens / 得梨思法式料理

Ephernité / 法緹

Fleur de Sel / 鹽之華

Gulu’s House / 咕嚕好吃法式風味廚坊

La Brasserie / 亞都麗緻 巴賽麗廳

Les Ombres d’Ambre Restaurant / 光影新歐陸料理

Pasadena French Restaurant / 帕莎蒂娜法式餐廳

RéeL / Réel 法式餐酒館

Revivre / 臺中Revivre法式餐廳

S Hotel / S 餐廳與酒吧

Sinasera 24 / Sinasera 24法式餐廳

中山招待所

Thomas Chien / THOMAS.簡法式餐廳

詳情請上

法國在台協會臉書

「味覺·法國」中文官網

「味覺·法國」英文官網