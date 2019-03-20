申辦東奧行賄疑雲擴大　日本奧委會主席將下台

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）因2020年東京奧運申辦過程涉嫌行賄，成為法國司法部門調查對象的日本奧委會（Japanese Olympic Committee，JOC）主席竹田恆和（Tsunekazu Takeda， 71歲），昨(19)日出席在東京舉行的JOC理事會會議，表示將在6月27日任期屆滿後卸任。他還稱會辭去國際奧委會（IOC）委員職務。

距離奧運開幕不到500天之際，東道主國內奧委會主席下台實屬罕見，對奧運的影響也令外界擔憂。

熱門的繼任人選包括柔道奧運金牌得主、曾獲日本「國民榮譽獎」的JOC選手強化總部長山下泰裕（61歲）。

雖然輿論要求竹田恆和立即辭職，但竹田解釋他6月才要卸任的原因是：「履行主席職務到任期屆滿是負責任的表現，接下來再把JOC託付給下一代的年輕領導，承辦東京奧運會和殘奧會，比較合適。」

竹田雖就申奧疑雲驚動社會表示「很內疚」，但否認這是他辭職的原因。

竹田自2001年起擔任JOC主席，目前已是第10任。他原本被認為很可能在6、7月的改選中繼續連任。不過，法國相關部門以申奧相關的行賄嫌疑啟動調查之事於1月曝光後，向來宣稱清白的竹田在昨天的記者會上，再次全面否認涉案，但國內外究責呼聲依然高漲。

日本媒體報導，時任東京申奧委員會理事長的竹田，涉嫌向新加坡一家諮詢公司匯款逾2億日圓（約台幣5500萬元），其中一部分被認為用來收買擁有決定主辦城市投票權的IOC委員，法國相關部門正就此展開調查。

日本奧委會​主席竹田恆和（中）昨宣布辭職。美聯社