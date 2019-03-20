哈薩克總統突宣布辭職 下台後仍擁決策大權

（中央社哈薩克阿斯塔納19日綜合外電報導）哈薩克總統納札爾巴耶夫今天宣布，將在執政29年後辭職，由國會參院主席擔任代理總統，震撼全國。由於納札爾巴耶夫仍擔任其他要職，下台後可望保有重大決策權力。

78歲的納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）在國營電視台播出的演說中表示：「我已作出決定，辭去總統大位，這對我並非易事。」他表示，今後將培養新一代領導人接棒，持續目前已經展開的改革。

這位強人1989年上台執政時，富藏石油的哈薩克還是前蘇聯的中亞共和國。蘇聯瓦解後，他擁有絕對大權，連連在總統選舉大勝，但遭國際社會批評。這些年來他一直沒有指定接班人。

納札爾巴耶夫說，依據憲法規定，在他剩下的任期，國會參議院主席托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）將擔任代理總統。65歲的托卡葉夫曾任外長和總理。

不過，他表示，他仍將擔任掌控國會的執政祖國光明黨（Nur Otan）領導人，以及安全會議的主席。加以他獲憲法奉為「民族領袖」，由總統職位下台後仍將享有重要的決策權力。

納札爾巴耶夫是俄羅斯總統蒲亭的親密盟友。俄國國會參議院議長馬維彥科（Valentina Matvienko）表示，納札爾巴耶夫的辭職令人意外，此事非常嚴重。

納札爾巴耶夫曾協助引進外國能源公司投資數百億美元，但哈薩克經濟因2014年油價重挫受創，至今尚未恢復，近年社會不滿情緒升高。納札爾巴耶夫幾週前才斥責政府拼經濟不力，宣布撤換總理。

哈薩克預定明年舉行下次總統大選。納札爾巴耶夫在2015年的上次大選得票率將近98%，各界原本預期他2020年會再尋求連任。

在納札爾巴耶夫統治下，有1800萬人口的哈薩克充份利用能源資源和戰略地位，擴增國家影響力，由前蘇聯時代的無足輕重成為國際舞台一角，曾主辦伊朗核子會談和敘利亞和平談判。（譯者：林治平）1080319