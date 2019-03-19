升級使用集保e存摺App抽iPhone 　最後20名手刀來搶

（台灣英文新聞）為鼓勵投資人使用「集保e存摺」App，集保結算所舉辦每月抽iPhone手機活動。集保結算所上月舉行1月份中獎者的頒獎典禮，過年剛開工就收到大禮，幸運得主個個直呼超幸運，現場氣氛熱絡。

「集保e存摺」App於107年11月12日全面升級改版，新版本提供整合資產分布、雲端交易明細、客製推播訊息、股市脈絡數據等四大特色功能。其中，整合跨證券商帳戶的圖像化資產介面是最大的賣點，對於有多個證券帳戶的投資人，能夠將各證券商的投資部位整合於「集保e存摺」App，並透過視覺化的介面，一目了然投資部位。

現在投資人只要升級登入「集保e存摺」App不僅能體驗全新功能，還能參加iPhone抽獎活動。集保結算所為了推廣新服務，大手筆祭出百支iPhone XS Max（256GB），每支價值4萬5千多元。抽獎活動分為「集保e存摺老朋友升級2.0抽獎」，以及「集保e存摺2.0登入抽獎」兩項活動，要鼓勵所有投資人一起體驗全新的服務。

中獎者劉先生於頒獎典禮中提到，新版的「集保e存摺」App加入市值的資訊，比起原先的紙本集保存摺僅顯示股數，更能夠明確知道個人資產的價值；另外股東會等相關訊息也都會透過推播來通知，真的是非常便利！

集保結算所表示抽獎活動截止日到108年3月29日，如果只用過舊版本的用戶趕快下載新版完成註冊，也歡迎還沒體驗過「集保e存摺」App的投資人快向證券商申辦並登入使用集保e存摺App，都有機會把最後20支最新款iPhone帶回家。

詳細活動辦法請上「集保e存摺」推廣網頁：https://epassbook.tdcc.com.tw/zh/e3.aspx