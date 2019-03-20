美名校最大入學醜聞　買榜名人網紅女失言引眾怒

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）美國近日爆出史上最大名校入學醜聞案，負責牽線讓富爸媽子女透過作弊方式錄取美頂尖名校的機構負責人已被捕入罪，同時這些花大錢作弊的名人也被一一糾出，其中一名花錢買名校入場券的網紅，近日更成為眾矢之的。

身兼職涯教練的機構負責人William Rick Singer成立升學諮詢公司The Key，他創建一套「買榜」流程，透過僱用槍手代替客戶子女參加SAT／ACT考試拿下高分，加上買通醫師開立假的健康證明以享受特殊考試環境、串通考試監考官、打通名校體育教練環節等等手法，讓些名流子女能順利進入知名學府就學。

這些花錢「作弊」助子女入知名學府的名人包括曾演出《慾望師奶》的演員Felicity Huffman、女演員暨模特兒Lori Loughlin。其中Lori的19歲女兒，也就是花錢擠入知名學府的Olivia Jade Giannulli，還是一位網紅，經營自己的YouTube時尚頻道，擁有近200萬的訂閱者，當然也帶來一些贊助商。

在網紅被揭是花鉅款進入南加大後，她過去在社群媒體上的發言也引起關注，包括在推特及YouTube。在一則2018年8月的影片中，她告訴觀眾她對她即將入學的學校所知不多，但她倒是很期待體驗一些大學新鮮人會參與的活動，像是橄欖球開賽日、派對等，不是很在乎上學等…，後來引發抨擊無知與愚昧，她的YouTube也因此關閉留言功能。

Vox報導，而在花錢入名校醜聞爆出後，她的IG社群媒體帳號湧入駡聲，也演變成外界對於貧富不均、世代正義、與制度不公憤怒的出口，批評排山倒海而來。也有其它網紅評論家對此發表看法，指正當Olivia Jade在炫耀表現自己的同時，許多美國貧苦青年卻在為大學學費及生活費苦惱，必須打多份工去支持自己的學業，讓他們也能擠入窄門，翻轉世代貧窮。

另一名網紅在自己的平台開駡：「妳（Olivia Jade）知道妳爸媽付的50萬美元作弊代價，相當於15名知名學府低收入學生的全額獎學金嗎，妳的膚淺與虛華是對那些努力打拚學生的羞辱。」另也有人倡議抵制Olivia Jade代言的產品，包括法國知名美妝品牌Sephora，該公司也因此宣布終止與其合作。

南加大校方則回應Vox，Olivia Jade春假後有報到，學校會針對被指花大錢作弊買入學資格的個案進行調查，調查完成後會公布結果並採取行動。