北投亞太飯店「魔幻驚喜」兒童月住房優惠

北投亞太飯店歡慶兒童節的到來，特別規劃一系列兒童月的活動，2019/4/1起至4/30止推出超值住房優惠專案，特別針對兒童推出多項驚喜優惠價，經典和風客房NT$8,900元起，經典和風客房加一位兒童(6-11歲)入住，日式床墊一床免加價;豪華客房兩中床NT$10,900元起;豪華家庭客房NT$18,200元起(親子房每日限量三間)，入住豪華客房(含以上)，每房贈送北投文物館門票(依房型人數);最後驚喜加碼好禮，一位兒童(6-11歲)入住免加價。四月兒童月在池畔Lounge也推出精彩的現場表演活動，兒童連假以及週六晚間時段推出嶄新的『親子魔幻秀』和『大錢口技劇場』，期待度破表。兒童連假(4/4~4/7)更推出趣味無窮的『親子歡樂派對』闖關活動，邀請爸比媽咪們和小朋友一起同歡闖關，驚喜小禮物等著寶貝們兌換。兒童月也推出『KIDS SPA』療程優惠，親子雙人同行SPA，兒童(12歲以下)享五折優惠。

魔幻驚喜兒童月住房優惠 寶貝們享多樣驚喜與歡樂

歡樂的兒童節即將來臨，帶寶貝們出門旅遊是一大樂事，北投亞太飯店體諒辛苦的爸媽，特別祭出多重優惠，在2019/4/1起至4/30止推出超值住房優惠專案，特別針對兒童推出多項驚喜優惠價，經典和風客房NT$8,900元起，經典和風客房加一位兒童(6-11歲)入住日式床墊一床免加價;豪華客房兩中床NT$10,900元起;豪華家庭客房NT$18,200元起(親子房每日限量三間)，限量親子房佈置溫馨可愛，繽紛有趣，房間內擺放小帳蓬、童書、積木、可愛小抱枕、跳跳虎等童趣玩具，提供孩童們玩耍的小天地，豐富又可愛的童趣佈置，帶領小朋友們進入童幻的小小世界，讓小朋友與爸媽一起度過愉悅時光。而入住豪華客房(含以上)，每房贈送北投文物館門票(依房型人數);鄰近的北投文物館將帶來一趟藝文之旅。最後驚喜加碼好禮，一位兒童(6-11歲)入住免加價，送給辛苦的爸比媽咪們一份超值大禮。除了超值住房優惠之外，更可享親子水上歡樂時光，提供大型童趣的水上浮具，多款可愛的造型，讓小朋友們暢快嬉戲游玩，絕對是幫寶貝們拍照打卡的一大亮點。

兒童節『親子歡樂派對』闖關活動 享親子同樂派對時光

北投亞太飯店最具特色的樂活天地，將在兒童連假4/4~4/7期間舉辦『親子歡樂派對』闖關活動，小朋友參加闖關(四關)集點活動，通過重重關卡的親子考驗挑戰，同心協力集滿三點後，憑集點卡即可至 1F休閒部櫃台兌換兒童節驚喜小禮物。四個關卡的闖關活動精采有趣，『小小職業達人變裝秀』，寶貝們可裝扮成各式各樣的小小職業達人，提早立下長大後的志願，爸比媽咪也可以幫寶貝們拍照上傳打卡，留下一個美好的回憶。『親子水上歡樂遊戲』，深受小朋友歡迎的大型童趣水上浮具，多款可愛的造型，讓爸比媽咪可以與寶貝們一起共享水上踏浪戲水時光。『骰子丟丟樂』，造型可愛繽紛的骰子童趣無比，小朋友們與關主擲骰子比大小，刺激歡樂的比大小比賽，現場將充滿歡笑聲。『彈珠檯衝衝衝』，好玩有趣的彈珠檯，讓寶貝們試試手氣，只要超過設定的分數，即可闖關成功。『親子歡樂派對』歡迎爸比媽咪帶寶貝們來闖關。

兒童月魔幻驚喜親子魔幻秀 & 說唱逗趣大錢口技劇場

兒童月歡樂一籮筐，北投亞太飯店歡慶兒童節，特別規劃了一系列精采的兒童月活動，4/1~4/30夜晚時分在池畔Lounge推出精彩的現場表演活動，兒童連假以及週六晚間時段推出嶄新的『親子魔幻秀』和『大錢口技劇場』。特別在兒童連假4/4和4/6兩天，隆重邀請上過各大綜藝節目演出的『大錢口技劇場』蒞臨北投亞太飯店現場表演。透過聲音的魔力變化多端出各種意境和劇情，新鮮感十足，驚喜不斷，大錢口技上百種聲音堆疊出不同的情緒，搭配說故事的情節，張力魅力十足，加上小朋友最喜愛的折氣球橋段，現場將掀起一波波高潮。四月兒童月的『親子魔幻秀』，在兒童連假4/5以及每週六晚間時段，將現場表演奇幻有趣的互動魔術秀加上氣球秀，絕對讓寶貝們驚喜連連，魔術師變出多款造型可愛的氣球送小朋友，很逗樂現場的小朋友們，千變萬化的燈光變換，開啟奇幻魔術秀序曲，適合闔家同歡的寶貝魔術之夜。

兒童月親子『KIDS SPA』優惠 親子兩人同行兒童享五折優惠

慰勞平日辛苦的爸媽，北投亞太飯店在4/1~4/30期間貼心推出特別的『兒童月親子SPA優惠』，兩款兒童限定療程優惠，『印地安耳燭舒敏療程』以及『香氣舒緩淋巴按摩』，入住之房客，親子雙人同行SPA兒童(12歲以下)享五折優惠。並且選用德國進口的精油，讓您全身細胞放鬆舒暢不已。耳燭課程適合抽菸者、動腦族、鼻部過敏的人; 淋巴按摩適合循環弱、運動少、需要提升免疫的人。兒童限定療程3歲以上小孩皆可進行，適合爸媽與小朋友一同體驗。而參加親子SPA拍照打卡，即可獲得拍拍氣球，數量有限，送完為止;小朋友還可享用kids spa特別點心。