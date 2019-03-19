正新創辦人羅結過世享壽95歲 佃農之子打造輪胎王國

輪胎大廠正新輪胎創辦人羅結15日以95歲高齡過世，貧苦出身、僅有國小學歷的他，一手打造全球行銷超過180個國家的輪胎王國，也讓他登上富比世富豪榜。

台灣的輪胎大王其實出身寒微，僅有國小學歷的羅結來自於佃農家庭，十幾歲只能挑著員林地區的土產蜜餞到處叫賣，直到客人的一句話：「你賣蜜餞一天能賺多少？」喚醒了羅結的好勝心，毅然決然到當地的北門輪胎行當學徒。

或許時勢造英雄，當時台灣在二次大戰後物資缺乏，有人開始利用戰時留下的各式報廢車胎，透過斬胎、抽取紗布的作法，翻製成自行車胎販售獲利，羅結在學到功夫之後自行創立大新輪胎，開啟走向全球第9大輪胎廠的道路。

羅結的個性相當堅毅執著，凡事親力親為，2014年股東會，羅結以89歲高齡交棒給次子羅才仁。

正新營業規模逐步擴大，目前全年合併營收約台幣1100餘億元。正新內部已立下2026年擠進全球前5大輪胎廠的目標，合併營收要突破2000億元。羅才仁曾表示，要達成全球前5大輪胎廠的目標，要靠2017年起陸續投產的印度和印尼「雙印」新產能來擴大營運。

正新屹立台灣輪胎產業超過50年，全球行銷超過180個國家，被稱之為「黑色甜甜圈」的輪胎，也成為羅結一生中最大的驕傲。