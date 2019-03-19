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出席2019資安大會　蔡總統呼籲「維護資安不能孤軍奮戰」

從2014年到現在，「台灣資安大會」已吸引到美、加、德國、以色列等近30個國家，超過2800家企業、450位資訊長和資安長一起參與。

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By 宇妍,台灣英文新聞－編輯
2019/03/19 18:40

圖/中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 蔡英文總統今（19）日上午出席「台灣資安大會」開幕典禮，強調「資安就是國安」，這是政府積極推動的施政重點，盼在政府和民間的努力下，台灣在資安攻防的戰場上能有更強的防禦力。

有鑑於資安議題日趨重要，為加速台灣資安產業發展，經濟部工業局與「2019台灣資安大會」(CYBERSEC 2019)主辦單位iThome，於3月19日至21日在台北國際會議中心共同規劃主辦「台灣資安館」。

「台灣資安館」配合大會所集結之百家國際及台灣在地知名資安夥伴，透過八大主題(人工智慧、威脅情資、大數據、數位金融、滲透攻防、機密保護、威脅防護及資安服務)，招募中華資安、合勤科技、中華龍網、網擎資訊、奧義智慧、安碁資訊等33家我國資安自主研發能量廠商參展藉由凝聚我國資安技術頂尖業者能量，發展最新之資安產品與服務，向國際展現我國資安實力，進而創造資安市場國際商機。

總統致詞時首先恭喜「台灣資安大會」，一年比一年更加盛大。從2014年到現在，已經吸引到美國、加拿大、德國、以色列等近30個國家，超過2,800家企業、450位資訊長和資安長一起來參與。

總統表示，今年大會也舉辦了「Asia Cyber Channel Summit」，吸引到許多南向的資安買家前來台灣，採購我們自主研發的產品、設備以及服務，不但展現台灣資安的軟實力，更加來和各國建立起友好的關係。

總統說，這場大會還有一個很重要的意義，就是集結各界的力量，和資安產業的夥伴們共同合作，一起來面對國際資安議題的挑戰。

總統強調，「資安就是國安」，這是政府積極推動施政的重點。這幾年來數位化已經是不可逆轉的趨勢，民眾在生活上非常仰賴網路科技。

不過科技的便利也帶來許多威脅和挑戰，像是駭客的攻擊、網路詐騙、以及散播假消息等，不僅造成社會治安的危害，更可能影響到台灣的民主發展和國家的安全。

總統進一步說明，為了因應這些挑戰，在前（2017）年，行政院開始推動「國家資通安全發展方案」，從四大策略面，包括完備基礎環境、建構聯防體系、提升產業自主能量、以及培育優質人才。

總統指出，政府也針對「關鍵基礎設施」的防護，做出應對措施，比如各方關注的《資通安全管理法》，在延宕多年後終於完成立法，今（2019）年1月已經上路，讓台灣的資安防護網有法源依據、也更加嚴密。現在包括能源、水資源、通訊傳播、銀行等八大關鍵基礎設施的提供者，都要向政府提報資安維護計畫，在發生資安事件時，也必須立刻通報中央目的事業主管機關。

總統強調，未來政府會持續強化各縣市的區域資安聯防，以及服務的整合，讓中央和地方充分合作，一起來提升智慧國家的防衛能量。同時，我們也要設置資安研訓院，來加強人才培育和研發能量，並且積極協助資安產業輸出國際，讓世界上更多人，看到台灣在資訊安全上的貢獻。

最後，總統表示，「維護資安不能夠孤軍奮戰的」，今天在座大家的參與，都是政府重要的支持力量。她希望在政府和民間的努力之下，台灣在資安攻防的戰場上能有更強的防禦力。

隨後，總統在主辦單位安排下與與會貴賓一同進入「台灣資安館」，參觀由33家廠商共同參與的「台灣資安自主研發特展」(包括人工智慧、威脅情資、滲透攻防、威脅防護、機密保護、數位金融、大數據與資安服務八項資安技術領域)，瞭解台灣資安技術自主研發的實力與成果，並與貴賓及廠商代表合影。

2019台灣資安大會官方網站

2019台灣資安大會官方臉書

圖/資安大會官網
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