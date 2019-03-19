出席2019資安大會　蔡總統呼籲「維護資安不能孤軍奮戰」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 蔡英文總統今（19）日上午出席「台灣資安大會」開幕典禮，強調「資安就是國安」，這是政府積極推動的施政重點，盼在政府和民間的努力下，台灣在資安攻防的戰場上能有更強的防禦力。

有鑑於資安議題日趨重要，為加速台灣資安產業發展， 經濟部工業局與「2019台灣資安大會」(CYBERSEC 2019)主辦單位iThome， 於3月19日至21日在台北國際會議中心共同規劃主辦「台灣資安館」。

「台灣資安館」配合大會所集結之百家國際及台灣在地知名資安夥伴， 透過八大主題(人工智慧、威脅情資、大數據、數位金融、 滲透攻防、機密保護、威脅防護及資安服務)，招募中華資安、 合勤科技、中華龍網、網擎資訊、奧義智慧、 安碁資訊等33家我國資安自主研發能量廠商參展， 藉由凝聚我國資安技術頂尖業者能量，發展最新之資安產品與服務， 向國際展現我國資安實力，進而創造資安市場國際商機。

總統致詞時首先恭喜「台灣資安大會」，一年比一年更加盛大。從2014年到現在，已經吸引到美國、加拿大、德國、以色列等近30個國家，超過2,800家企業、450位資訊長和資安長一起來參與。

總統表示，今年大會也舉辦了「Asia Cyber Channel Summit」，吸引到許多南向的資安買家前來台灣，採購我們自主研發的產品、設備以及服務，不但展現台灣資安的軟實力，更加來和各國建立起友好的關係。

總統說，這場大會還有一個很重要的意義，就是集結各界的力量，和資安產業的夥伴們共同合作，一起來面對國際資安議題的挑戰。

總統強調，「資安就是國安」，這是政府積極推動施政的重點。這幾年來數位化已經是不可逆轉的趨勢，民眾在生活上非常仰賴網路科技。

不過科技的便利也帶來許多威脅和挑戰，像是駭客的攻擊、網路詐騙、以及散播假消息等，不僅造成社會治安的危害，更可能影響到台灣的民主發展和國家的安全。

總統進一步說明，為了因應這些挑戰，在前（2017）年，行政院開始推動「國家資通安全發展方案」，從四大策略面，包括完備基礎環境、建構聯防體系、提升產業自主能量、以及培育優質人才。

總統指出，政府也針對「關鍵基礎設施」的防護，做出應對措施，比如各方關注的《資通安全管理法》，在延宕多年後終於完成立法，今（2019）年1月已經上路，讓台灣的資安防護網有法源依據、也更加嚴密。現在包括能源、水資源、通訊傳播、銀行等八大關鍵基礎設施的提供者，都要向政府提報資安維護計畫，在發生資安事件時，也必須立刻通報中央目的事業主管機關。

總統強調，未來政府會持續強化各縣市的區域資安聯防，以及服務的整合，讓中央和地方充分合作，一起來提升智慧國家的防衛能量。同時，我們也要設置資安研訓院，來加強人才培育和研發能量，並且積極協助資安產業輸出國際，讓世界上更多人，看到台灣在資訊安全上的貢獻。

最後，總統表示，「維護資安不能夠孤軍奮戰的」，今天在座大家的參與，都是政府重要的支持力量。她希望在政府和民間的努力之下，台灣在資安攻防的戰場上能有更強的防禦力。

隨後，總統在主辦單位安排下與與會貴賓一同進入「台灣資安館」，參觀由33家廠商共同參與的「台灣資安自主研發特展」(包括人工智慧、威脅情資、滲透攻防、威脅防護、機密保護、數位金融、大數據與資安服務八項資安技術領域)，瞭解台灣資安技術自主研發的實力與成果，並與貴賓及廠商代表合影。

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圖/資安大會官網